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Alvino Hanafi

Traducido por

¡El ritmo brasileño de Icardi! El culebrón argentino apunta a un sensacional movimiento hacia el samba, ya que Atlético Mineiro se suma a la carrera

Fichajes
M. Icardi
Atlético MG
Serie A
Richarlison

El Atlético Mineiro se ha sumado a la carrera por fichar al delantero libre Mauro Icardi como alternativa bomba a Richarlison. Con el mercado de fichajes brasileño a punto de cerrarse, el argentino de 33 años podría protagonizar un sorprendente regreso a Sudamérica.

  • El Atlético Mineiro pone la mira en Icardi

    Según TyC Sports, el gigante brasileño Atlético Mineiro es el último club en mostrar interés por el delantero Mauro Icardi, actualmente agente libre, tras su salida del Galatasaray. El argentino de 33 años sigue sin equipo dos meses después de dejar Turquía, lo que le convierte en un objetivo atractivo y de gran perfil.

    Al no ser necesaria ninguna cláusula de rescisión, Atlético Mineiro puede negociar directamente con los representantes del jugador.

    El posible movimiento haría que uno de los delanteros más prolíficos del fútbol europeo moderno se probara por primera vez en Brasil.

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    El culebrón de Richarlison activa un plan B argentino

    El interés del Atlético Mineiro por Icardi está estrechamente ligado a su objetivo principal, Richarlison, cuyo posible regreso a Brasil ha cobrado fuerza. Sin embargo, el club rival Vasco da Gama cuenta con una clara ventaja, con el presidente Pedrinho liderando personalmente las conversaciones por el declarado aficionado.

    Si Vasco cierra un acuerdo por Richarlison antes de que se cierre el mercado de fichajes brasileño el 11 de septiembre, el Atlético Mineiro está preparado para lanzar de inmediato una ofensiva oficial por Icardi.

    «Si esa operación no se materializa, Icardi es la principal alternativa», confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones.

  • El interés europeo se cierne junto al sondeo brasileño

    Aunque São Paulo y Vasco da Gama también realizaron consultas informales, el interés de Atlético Mineiro representa la opción sudamericana más realista para el delantero nacido en Rosario. Sin embargo, clubes europeos como Everton y Lazio mantienen un contacto activo con su entorno.

    El exdirector ejecutivo del Everton Keith Wyness calificó en su día al prolífico delantero como una «telenovela andante» cuyos goles podrían deleitar a los aficionados.

    El agente de Icardi, Letterio Pino, reiteró que su cliente prioriza un proyecto técnico ambicioso y la estabilidad a largo plazo por encima de las recompensas puramente económicas.

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  • imago-sport-1076655968.jpgAnadolu Agency

    El reloj corre para el cambio a Sudamérica

    Tras haber marcado 77 goles en 134 partidos con el Galatasaray, Icardi posee un contrastado registro goleador capaz de transformar cualquier delantera en Sudamérica.

    Con la fecha límite del 11 de septiembre acercándose rápidamente, el Atlético Mineiro debe actuar con rapidez si quiere llevar a la superestrella argentina a Brasil.

    Se espera que Icardi cierre su próximo destino en los próximos días, mientras las negociaciones entran en una fase decisiva.

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