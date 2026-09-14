Getty Images Sport
Traducido por
¡El rey de Mánchester! Erling Haaland bate los récords de Wayne Rooney y Sergio Agüero mientras el Manchester City, con 10 jugadores, hace historia en la Premier League en la victoria en el derbi ante el Manchester United
Una polémica decisión del VAR decide el derbi
El Manchester City logró una victoria vital contra su rival local, el Manchester United, en Old Trafford para mantener su inicio perfecto en la nueva temporada de la Premier League. El equipo de Maresca se vio obligado a jugar la mayor parte del partido con 10 hombres después de que Foden viera una roja directa en la primera parte.
El momento decisivo y muy controvertido del partido llegó en la hora de juego. Cuando Haaland vio puerta, los árbitros sobre el terreno de juego anularon inicialmente el gol por fuera de juego. Sin embargo, una larga revisión del VAR cambió la decisión, concedió el tanto y dio a los visitantes los tres puntos.
Más tarde, el Match Centre de la Premier League explicó a través de X que el VAR consideró que Haaland estaba en posición legal y entendió que Enzo Fernandez, que estaba en fuera de juego, no jugó el balón. Sin embargo, en un sorprendente giro tras el partido, el organismo de árbitros del fútbol profesional admitió ante los responsables del Manchester United que el gol debería haber sido anulado.
- News Images
El Manchester City hace historia mientras Haaland bate el récord goleador en el derbi
La victoria significa que el City ha hecho historia en la Premier League, ya que el gigante del Etihad ha ganado sus primeros cuatro partidos de liga en siete ocasiones distintas, un récord de la división que le sitúa por delante de su rival más cercano, el Chelsea (cuatro). Sin embargo, el City solo acabó levantando el título en dos de sus seis anteriores arranques perfectos, haciéndolo en 2012 y 2024.
A nivel individual, el controvertido gol de Haaland consolidó su estatus de leyenda del derbi. El delantero es ahora en solitario el máximo goleador de la historia del derbi de Mánchester en la Premier League con nueve goles, por delante de la leyenda del Manchester United Wayne Rooney y del icono del City Sergio Aguero, que ambos se quedan en ocho.
Pese a la sombra de los 115 cargos de la Premier League fuera del campo, el City sigue siendo la fuerza dominante del fútbol inglés. Ha conquistado el título de liga seis veces en la última década, y esta actuación trabajada refuerza su innegable pedigrí.
Haaland elogia el carácter del equipo
Tras su gol récord y la dramática victoria, Haaland expresó su enorme orgullo por la capacidad de resistencia del equipo. El delantero noruego atribuyó el mérito al planteamiento táctico de Maresca y elogió a sus compañeros por asegurar el triunfo ante el Manchester United pese a su inferioridad numérica.
«¡Es increíble ganar con 10 hombres!», dijo Haaland a Sky Sports. «Tuvimos que replegarnos y aprovechar nuestras oportunidades cuando fue posible».
También subrayó la fortaleza mental de la plantilla en un ambiente tan hostil. «Esto demuestra la personalidad y el carácter para mantener el balón lejos en Old Trafford con 10 hombres», añadió Haaland. «¡Eso es personalidad!»
- Getty Images Sport
Los hombres de Maresca siguen adelante
El City buscará apoyarse en este inicio histórico mientras continúa su persecución por recuperar la corona de la Premier League. Maresca y su cuerpo técnico deberán ahora afrontar los próximos partidos sin el sancionado Foden, lo que exigirá una mayor capacidad de resistencia de la plantilla. Aunque el City presume de un récord sin precedentes de arranques fulgurantes, es plenamente consciente de que deberá mantener ese impulso inicial si quiere convertir este dominio temprano en otro triunfo nacional.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias