Getty
Traducido por
El rey de las porterías a cero, David Raya, recibe apoyo para hacer historia con el Guante de Oro de la Premier League en 2027 mientras un exguardameta del Arsenal evalúa su supremacía bajo palos
Raya es ganador de la Premier League y del Mundial
Puede que Raya no tuviera protagonismo con España mientras saboreaba la gloria en el Mundial este verano en Norteamérica, ya que permaneció en el banquillo a la sombra del consolidado número 1, Unai Simon, pero se ha ganado la reputación de ser el guardameta más fiable del fútbol inglés.
Tras recalar en el Emirates Stadium, inicialmente cedido, en 2023, el guardameta de 30 años ha llevado su juego a cotas cada vez más altas. Ahora es campeón de la Premier League y el número 1 indiscutible en los planes de Mikel Arteta.
- Getty
Solo dos hombres han ganado cuatro Guantes de Oro de la Premier League
El Guante de Oro ha sido conquistado en cada una de las tres últimas campañas, con 48 porterías a cero registradas. Solo dos hombres, Petr Cech y Joe Hart, han ganado dicho premio en cuatro ocasiones, y nadie ha logrado nunca esa hazaña en temporadas consecutivas.
Hay motivos de sobra para creer que Raya puede lograr un hito inédito en la Premier League, con la hermética unidad defensiva del Arsenal manteniéndose intacta. Jugadores como William Saliba, Gabriel Magalhaes y Jurrien Timber han demostrado ser casi imposibles de superar por momentos.
¿Puede el portero del Arsenal Raya hacer historia en la Premier League?
Preguntado sobre si Raya puede hacer historia en 2027 al conquistar otro prestigioso galardón para porteros, Stack, miembro de la plantilla de los ‘Invincibles’, declaró en exclusiva a GOAL por cortesía de Haypp: «No lo descartaría, de verdad que no.
«Mira, las porterías a cero, habiendo sido yo portero, no dependen únicamente del guardameta a nivel individual. Todo el mundo va a desempeñar un papel clave en eso. Defender las jugadas a balón parado, cómo está organizado tu equipo sin posesión, defender centros desde zonas abiertas, tener defensas y jugadores que quieran dejarse el cuerpo, bloquear centros, taponar disparos. Y creo que esa es la esencia del Arsenal, que es por lo que creo que Raya ha conseguido tantas porterías a cero.
«Además de eso, evidentemente, sus actuaciones individuales han sido absolutamente sobresalientes. Pero también está el hecho de que Raya juega con riesgo. Se pone bajo presión y se da oportunidades de cometer errores por la forma en la que juega. Porque juega al límite, juega con riesgo, da pases que probablemente otros porteros rechazarían porque tiene fe y confianza, no solo en sí mismo, sino también en a quién le está dando el balón. Creo que hay que darle muchísimo mérito por eso.
«Probablemente algunos porteros tienen la mentalidad de mantener el balón lo más lejos posible de su portería, y eso les da más opciones de no encajar. Pero en el caso de Raya, está deseando entrar en contacto con el balón y hacer que pasen cosas desde atrás. Y creo que eso es algo en lo que está por encima de todos los demás en la Premier League en cuanto a su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás y crear.
«Para un portero, creo que eso es algo muy, muy especial y no descartaría que ganara el cuarto».
- Getty
Calendario del Arsenal 2026-27: más títulos en juego
Tras vivir unas celebraciones salvajes por el Mundial con España, Raya se reincorporará en breve a la disciplina del norte de Londres. Lo más probable es que descanse y se reincorpore de forma gradual mientras el Arsenal completa su calendario de amistosos y disputa la Community Shield contra el Manchester City.
Sin embargo, debería volver a la portería, mientras Kepa Arrizabalaga regresa a sus funciones de suplente, cuando el Arsenal abra la defensa de su título de la Premier League y la campaña 2026-27 el 21 de agosto contra el Coventry de Frank Lampard.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias