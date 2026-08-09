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El rey de las filigranas, Lee Trundle, nombra a las estrellas de la Premier League que rompen con la tendencia moderna: un «mago» del Manchester City de otra época, acompañado por un crack del Arsenal en su lista de futbolistas más espectaculares
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¿De dónde saldrá el próximo Gazza, Ronaldinho o Messi?
Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que artistas enigmáticos iluminaban divisiones de toda Europa y competiciones internacionales de todo el mundo. De George Best a Neymar, pasando por Paul Gascoigne y Ronaldinho, los genios imprevisibles capaces de ganar partidos por sí solos eran algo habitual.
Maravillaban al público en todos los rincones del planeta, y sus hazañas sobre el campo a menudo valían por sí solas el precio de la entrada. Sin embargo, el fútbol ha cambiado con los años, y ahora se hace mayor hincapié en la fuerza física y el atletismo.
Eso ha provocado que los vistosos números 10 se hayan convertido en una especie en peligro de extinción, ya que sus cualidades ya no son tan valoradas como antes. Incluso Brasil y Argentina, con Rivaldo, Kaka, Diego Maradona y Lionel Messi entre las figuras icónicas que han surgido de esa parte del mundo, están teniendo dificultades para producir magos del fútbol que dispongan de un repertorio inagotable de trucos.
¿Quiénes son los reyes del espectáculo de la Premier League en 2026?
Unos pocos elegidos siguen yendo a contracorriente, y Trundle, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de livescore.com, dijo cuando le pidieron que señalara a aquellos que le levantan del asiento: «¿Sabes qué? Para mí, sí creo que esa faceta del juego está desapareciendo. Es triste en cierto modo, porque ahora mucho gira en torno a la posesión. Realmente no hay jugadores individuales.
«Si miras la Premier League, probablemente los que disfruto viendo serían Eze. Disfruto con él porque quiere entrar en contacto con el balón y encarar a la gente. Disfruto con [Jeremy] Doku en el City y también con Cherki. Increíble. Es alguien que probablemente tiene un poco de jugador de otra época, porque intentará pequeños trucos y filigranas. Le gusta entretener.
«Para mí, así es como disfruto jugando al fútbol. Me encanta verlo. Me encanta que la gente se exprese. Cualquier filigrana que hagan, me pongo a verla de inmediato. Probablemente esos tres son los que más disfruto.»
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¿Por qué hay menos creadores de juego en el fútbol moderno?
Preguntado por por qué existe una escasez actual de mediapuntas, Trundle dijo: «Creo que se debe a que tenemos muchísima información fuera del campo, como el porcentaje de pases completados. Se guarda toda la información después de un partido. Creo que ahora los jugadores miran sus datos y a veces juegan con un poco más de seguridad en lugar de ir y probar cosas.
«Creo que la manera en que jugamos al fútbol ahora gira en torno a la posesión. Si tenemos el balón, el otro equipo no puede marcar. Solo hay que tener paciencia. Pero para mí, el fútbol va de cuando la gente comete errores, de meter ese balón al área para que el defensa intente despejarlo, no lo despeje bien y le caiga a alguien.
«A mí simplemente me gusta jugar al ataque y asumir todos los riesgos posibles, tirar todo lo posible y poner todos los centros posibles. Creo que ahora, hoy en día, eso se está perdiendo en el fútbol porque la gente quiere jugar de una manera más segura. Para mí, ya no es el mismo juego de ver.»
El problema del desarrollo de jugadores impacta en el fútbol mundial
Trundle siguió diciendo que se trata de un problema global, no solo de algo que deba abordar el fútbol británico: «Creo que depende de todas partes. No creo que la gente tenga a esos jugadores de los que quiera decir: “venga, ve y haz que pase algo”. Porque ahora quieren jugar con eso de “vamos a generar una superioridad, meteremos gente en este lado del campo y tendremos un hombre más ahí”. Muy rara vez se ve que alguien se quede en un uno contra uno y digas: “ve y encáralo”».
«Así era hace años, cuando si miras a ese tipo de jugadores, piensas en Ronaldo, el brasileño, Ronaldinho; obviamente, Messi ha aparecido más recientemente en comparación con lo que hicieron los otros. Ahora no hay nadie que juegue realmente como un individuo. Todo el mundo tiene su papel dentro del equipo».
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Estrellas del mañana: Ngumoha, Dowman y Gabriel
Algunos talentos ilusionantes están irrumpiendo en la Premier League, como los adolescentes del Liverpool y del Arsenal Rio Ngumoha y Max Dowman, mientras JJ Gabriel está dando mucho que hablar en el Manchester United después de ser apodado «Kid Messi».
El extremo del Chelsea Estevao podría convertirse en un heredero adecuado de Neymar en la selección brasileña, mientras que Argentina espera encontrar a otro Messi antes de que el ocho veces ganador del Balón de Oro se retire. Trundle está entre quienes desean que se ponga un mayor énfasis en la producción de futbolistas capaces de cambiar partidos.
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