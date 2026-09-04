AFP
Traducido por
¡El rey de Europa se queda! Luis Enrique firma un nuevo contrato con el PSG hasta 2030
Una nueva era de estabilidad en el Parque de los Príncipes
El Paris Saint-Germain ha confirmado que Enrique seguirá al frente del club en un futuro próximo, poniendo fin a cualquier especulación sobre sus planes a largo plazo.
El club anunció a través de sus canales oficiales en redes sociales que el español se ha comprometido con una ampliación de contrato que le mantendrá como entrenador del Paris Saint-Germain hasta 2030. Este movimiento representa un cambio significativo de estrategia para el gigante parisino, históricamente conocido por la alta rotación en el banquillo, al optar en su lugar por construir una dinastía duradera en torno a la visión táctica de Enrique.
La decisión de conceder a Enrique una ampliación de cuatro años es un resultado directo de la total satisfacción de la cúpula del club. Bajo su dirección, el equipo ha pasado de ser una colección de superestrellas individuales a una unidad cohesionada, definida por una presión de alta intensidad y disciplina táctica. La directiva del club, liderada por Nasser Al-Khelaifi, considera al español el pilar central de su proyecto deportivo.
- Getty Images
Una cosecha de títulos sin precedentes en la capital francesa
Desde su llegada en 2023, Enrique ha transformado el palmarés del club a un ritmo vertiginoso. Durante su etapa, el PSG ha conquistado unos increíbles 12 títulos en algo más de tres temporadas, una cosecha que incluye tres títulos de la Ligue 1, dos Copas de Francia y dos Supercopas de Francia. Su impacto también se ha dejado sentir a nivel global, al llevar al club a conquistar dos Supercopas de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.
Sin embargo, la joya de la corona de sus logros sigue siendo el salto definitivo del club en la escena continental. En 2025, Enrique logró lo que muchos ilustres predecesores no pudieron conseguir al guiar al PSG a su primera Champions League.
No satisfecho con un solo triunfo, lo refrendó al defender con éxito el título en 2026, rubricando un periodo de dominio europeo que ha consolidado firmemente al PSG como el equipo a batir en el continente.
Construir un proyecto deportivo sostenible
La ampliación de contrato no es simplemente una recompensa por los éxitos pasados, sino un paso fundacional de cara al futuro. La dirección ha expresado su deseo de alejarse de las soluciones a corto plazo y centrarse, en cambio, en un proyecto deportivo y una visión a largo plazo que prioricen el desarrollo del talento joven y la consistencia táctica.
Enrique ha sido fundamental en este cambio, al integrar a jóvenes prometedores en la plantilla del primer equipo y garantizar que la identidad del club se mantenga constante al margen de los cambios de personal. Su capacidad para gestionar egos de alto perfil manteniendo al mismo tiempo una mentalidad de "el equipo, primero" ha sido un factor clave en la estabilidad reciente del club.
- AFP
Enrique gana poder a largo plazo en el PSG
Esta seguridad a largo plazo permite a Enrique planificar los fichajes y la integración de la cantera con un horizonte de cinco años, un lujo que rara vez se concede a los entrenadores en la élite. La influencia del español va ahora más allá de la banda, ya que trabaja estrechamente con el departamento de fichajes para identificar a los jugadores que se ajustan a las exigencias técnicas específicas de su sistema.
Sin la presión de un contrato que expiraba, Enrique ahora puede centrarse por completo en seguir evolucionando el estilo de juego del equipo, asegurándose de que las innovaciones tácticas que les dieron dos copas europeas sigan estando por delante de sus rivales en los próximos años.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias