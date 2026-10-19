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El revitalizado máximo goleador Mohamed Salah inspira al Trabzonspor a una victoria crucial en el derbi ante el Besiktas, mientras Andre Onana sigue brillando
Salah marca en la victoria en el derbi
El Trabzonspor dio un golpe sobre la mesa el lunes al derrotar por 2-0 a su rival nacional, el Besiktas, en el Papara Park. Ozan Tufan abrió el marcador en el minuto 21 y dio a los locales una merecida ventaja.
Sin embargo, el protagonista de la noche fue Salah. En el minuto 71, el delantero aprovechó un rápido contraataque. Tras recibir un preciso centro raso desde la banda izquierda de Franculino Dju, remató con la zurda y el balón pasó entre las piernas del portero del Besiktas, Alexander Nubel. El gol aseguró los tres puntos y elevó a ocho su cuenta goleadora esta temporada.
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Dominio en la Süper Lig
La victoria pone de relieve el dominante inicio de carrera del egipcio en Turquía. Líder en solitario de la tabla de goleadores, suma además tres asistencias, lo que eleva a 11 sus participaciones en goles, la cifra más alta de la liga. Su espectacular estado de forma supone toda una reivindicación para un jugador al que muchos analistas habían descartado tras una última temporada muy frustrante en Inglaterra. El Trabzonspor ha ascendido al cuarto puesto con 16 puntos, por detrás del Fenerbahce, tercero, solo por la diferencia de goles, y ha relegado al Besiktas a la quinta posición con 15 puntos.
Onana brilla durante su cesión
En el otro extremo del campo, Andre Onana también ha resurgido. El portero prolongó su cesión en verano después de que el Manchester United dejara claro que no tenía sitio en su plantilla. A las órdenes del entrenador Thomas Reis, Onana se ha mostrado formidable. En sus últimos tres partidos de liga, el camerunés no ha encajado ni un gol y ha realizado 15 paradas decisivas. Ante el Besiktas, aportó solidez y ayudó al Trabzonspor a mantener la calma para lograr una portería a cero crucial.
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¿Qué le espera ahora al Trabzonspor?
El Trabzonspor intentará aprovechar este gran resultado y mantener su buena racha. El club tiene ahora la vista puesta en el líder de la liga, el Galatasaray, que ocupa el primer puesto con 19 puntos.
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