A pesar de la turbulenta temporada del United, muchos consideran a Bruno un digno ganador por su gran campaña. Sin embargo, Seaman restó importancia a su labor y afirmó que estos premios deben ir a los campeones.

En declaraciones a Betway, Seaman dijo: «Bruno lo hizo bien, pero el Manchester United no empezó bien la temporada. Es fácil destacar cuando tu equipo es un desastre. En cambio, Raya, Rice y Gabriel sobresalen pese a que su equipo ya rinde bien y, además, ganaron algo. Para mí, el Jugador del Año debe salir del equipo ganador».