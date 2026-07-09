El responsable de árbitros de la FIFA defiende el gol anulado a Egipto contra Argentina y niega que Gianni Infantino influya en los árbitros del Mundial

Collina afirmó que «nadie puede cuestionar la integridad» de los árbitros del Mundial tras las «acusaciones infundadas» surgidas después de la derrota de Egipto 3-2 ante Argentina. La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) emitió un comunicado contundente pidiendo investigar el «doble rasero» y los fallos del VAR.

«El debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en duda la integridad de los árbitros de la Copa del Mundo de la FIFA. Cuando esto ocurre, pueden surgir reacciones que lleven a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien», añadió.