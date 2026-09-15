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¡El rescate neerlandés de Bissouma! Yves Bissouma, ex descartado del Tottenham, se acerca a un sorprendente traspaso al Ajax
Un nuevo comienzo en Ámsterdam
Según BBC, el excentrocampista del Tottenham Hotspur Yves Bissouma está cerca de comenzar una nueva etapa en el Ajax con un acuerdo inicial hasta el final de la temporada. El centrocampista defensivo de 30 años estaba disponible como agente libre tras su salida de los Spurs en junio. Se entiende que Bissouma se encuentra actualmente en Ámsterdam para cerrar su incorporación al club de la Eredivisie, que incluye la opción de una ampliación de otros 12 meses.
El movimiento ofrece al experimentado internacional maliense una plataforma ideal para relanzar su carrera tras un complicado tramo final en el fútbol inglés.
- NurPhoto
Reflexionando sobre una etapa de altibajos en el Tottenham
Bissouma llegó inicialmente al Tottenham en julio de 2022 tras un traspaso de 30 millones de libras desde el Brighton, y acabó disputando 111 partidos con el club. Durante su etapa en el norte de Londres vivió momentos muy destacados, entre ellos ayudar a los Spurs a levantar la UEFA Europa League en 2025 y ganarse un puesto en el Equipo del Año de la CAF en 2024. Sin embargo, su trayectoria también tuvo momentos turbulentos, especialmente cuando el exentrenador Thomas Frank lo dejó fuera de la convocatoria para medirse al Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA debido a sus repetidos retrasos.
Participó en 11 ocasiones durante su última temporada, en una campaña difícil a nivel nacional para el Tottenham que terminó con un 17.º puesto.
Trazando la trayectoria de una carrera plagada de éxitos
Nacido en Costa de Marfil y representante de Mali a nivel internacional desde su debut con la absoluta en 2016, Bissouma ha disfrutado de una extensa carrera en Europa. Después de iniciar su trayectoria como sénior en el Real Bamako, firmó su primer contrato profesional con el Lille de la Ligue 1 francesa antes de dejar su huella en la Premier League con el Brighton. Conocido por su tenacidad para recuperar balones y sus enérgicas actuaciones, también ostenta el récord de la tarjeta amarilla más rápida de la historia de la Premier League, al ser amonestado apenas 14 segundos después del inicio de un partido contra el Manchester City en noviembre de 2024.
Su amplia experiencia en cuatro ediciones de la Copa África aporta un valioso pedigrí a su nuevo entorno en los Países Bajos.
- Getty Images Sport
Pensando ya en la acción de la Eredivisie
Con las evaluaciones médicas y los detalles del contrato cerca de completarse, Bissouma pronto centrará su atención en volver a los terrenos de juego y adaptarse al fútbol neerlandés. El Ajax espera que el centrocampista recupere rápidamente la forma que le convirtió en uno de los recuperadores de balón más dominantes de la élite del fútbol inglés. En su estreno en la Eredivisie, su objetivo inmediato será asegurarse un puesto fijo en el once inicial y guiar a su nuevo club hacia el éxito nacional.
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