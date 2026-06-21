El «rencor» de Jude Bellingham es una mala noticia para los rivales de Inglaterra en el Mundial

Tuchel apostó por Bellingham de titular, pero el centro del campo inglés falló en la primera parte. Inglaterra remató más, pero Croacia dominó la posesión y la precisión de pase.

En el descanso, Tuchel afirmó que intentó inspirar al grupo y calificó su charla de «tranquila». Parece poco probable, sobre todo tras las críticas del segundo entrenador, Anthony Barry, que tildó la primera parte de «complicada y confusa» y señaló que el equipo se mostró «temeroso». Si ese fue el mensaje, difícilmente Tuchel lo transmitió con sutileza.

Sus palabras surtieron efecto, especialmente en Bellingham. El tercer gol de Inglaterra reflejó el fútbol que Tuchel busca y devolvió la confianza al centrocampista. Declan Rice abrió el juego para Anderson, quien lanzó un pase en profundidad que Bellingham recogió, avanzó y definió.

A partir de ahí, Inglaterra dominó y Bellingham brilló: completó el 100 % de sus regates y dio tres pases al último tercio.

Pero lo más valioso fue su trabajo defensivo: presionó sin pausa y, cuando Inglaterra perdía impulso, firmó una entrada decisiva que reavivó al estadio.