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Bellingham's chip on shoulderGetty
Thomas Hindle

Traducido por

El «rencor» de Jude Bellingham es una mala noticia para los rivales de Inglaterra en el Mundial

Analysis
Inglaterra
J. Bellingham
World Cup
FEATURES
Inglaterra vs Ghana

Tras el pitido final, Jude Bellingham lo asimiló todo. Miró a las gradas, repletas de aficionados ingleses que habían cruzado el charco hasta la bulliciosa Dallas, y los seguidores cantaban. «Wonderwall» de Oasis retumbaba en el recinto cubierto y Bellingham sonrió: sabía que había marcado la diferencia ante Croacia.

El gol de Bellingham en la segunda parte, tras un pase de Elliot Anderson y una vertiginosa carrera por la derecha, dio a Inglaterra un 3-2 poco después del descanso. Fue un tanto decisivo: Bellingham mostró más velocidad, fuerza y garra que sus rivales.

Los Tres Leones tienen muchos jugadores talentosos, como el favorito al Balón de Oro, Harry Kane, pero Bellingham aporta la seguridad y la audacia necesarias para decidir un partido. El miércoles pasado lo demostró durante 15 minutos decisivos.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ganarse su puesto

    Hasta dos días antes del debut de Inglaterra en el Mundial 2026 no se sabía si Bellingham sería titular. Thomas Tuchel había dejado claro que competía con Morgan Rogers y, en noviembre, alineó al jugador del Aston Villa ante Serbia en lugar del centrocampista de Birmingham.

    Los torpes comentarios de Tuchel sobre la «repulsión» que sentía su propia madre hacia Bellingham avivaron aún más las llamas de una posible ruptura entre el entrenador y su mediocampista estrella, y tras el partido en Dallas quedó claro lo mucho que aprecia Tuchel a Rogers.

    «La decisión más difícil fue decirle a Rogers que no iba a ser titular, porque se merece al 100 % serlo», declaró en rueda de prensa.


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  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Un partido de dos mitades

    Tuchel apostó por Bellingham de titular, pero el centro del campo inglés falló en la primera parte. Inglaterra remató más, pero Croacia dominó la posesión y la precisión de pase.

    En el descanso, Tuchel afirmó que intentó inspirar al grupo y calificó su charla de «tranquila». Parece poco probable, sobre todo tras las críticas del segundo entrenador, Anthony Barry, que tildó la primera parte de «complicada y confusa» y señaló que el equipo se mostró «temeroso». Si ese fue el mensaje, difícilmente Tuchel lo transmitió con sutileza.

    Sus palabras surtieron efecto, especialmente en Bellingham. El tercer gol de Inglaterra reflejó el fútbol que Tuchel busca y devolvió la confianza al centrocampista. Declan Rice abrió el juego para Anderson, quien lanzó un pase en profundidad que Bellingham recogió, avanzó y definió.

    A partir de ahí, Inglaterra dominó y Bellingham brilló: completó el 100 % de sus regates y dio tres pases al último tercio.

    Pero lo más valioso fue su trabajo defensivo: presionó sin pausa y, cuando Inglaterra perdía impulso, firmó una entrada decisiva que reavivó al estadio.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Capacidad para trabajar en equipo

    Bellingham jugó en varias posiciones en la segunda parte. Tras la salida de Rice por un leve problema físico, según Tuchel, el inglés retrocedió para jugar junto a Anderson, mientras Rogers ocupaba la posición de ‘10’.

    El partido se tornó más disputado, pero Bellingham respondió con su potencia atlética. Aunque su técnica ya sobresale, cuando el encuentro se volvió caótico fueron sus carreras, fuerza y entradas las que mantuvieron a Inglaterra en juego.

    «Se puede confiar en Jude en estos momentos», afirmó Tuchel. «Le encantan estos partidos bajo presión, que sacan lo mejor de él. Así que es una decisión fácil dejarlo jugar y confiar en él. También por cómo, en los últimos 16-17 días, se ha comprometido con la idea del espíritu de equipo, con la idea de la hermandad».

    Esa última frase fue lo más revelador que dijo Tuchel sobre Bellingham. Antes se había insinuado que la arrogancia y el afán de victoria del jugador de 22 años —que pueden llevarle a gritar a sus compañeros, animar al público y criticar a los árbitros— no caen bien a algunos otros miembros de la selección inglesa. El miércoles, sin embargo, mostró una agresividad controlada, el descaro que Tuchel y la selección inglesa necesitan este verano.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «No guardes rencor»

    Los periodistas preguntaron a Bellingham sobre el estigma que rodea su actitud y estilo de juego en los últimos meses. El exjugador del Borussia Dortmund quiere aprovechar este torneo para demostrar que el jugador que luchó por el Balón de Oro en 2024 sigue dentro de él.

    «Tengo algo de rabia acumulada y creo que así se juega mejor», afirmó Bellingham, en referencia a las informaciones que apuntaban a que Tuchel podría dejarlo fuera del equipo. «Eso me ayuda a concentrarme desde el principio y a alcanzar la intensidad necesaria.

    «Sé que viene con el puesto. No guardo rencor a quien habla mal de mí; a veces me lo merezco. Hoy he querido demostrar y recordar a la gente quién soy».

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Retos por venir

    Si Bellingham mantiene su nivel, Inglaterra podría cumplir las expectativas y llegar lejos con Tuchel. Su actuación ofensiva ilusiona de cara a las próximas cuatro semanas: debut el martes ante Ghana y cierre de grupo el sábado contra Panamá.

    Tuchel debe decidir la alineación y, antes de enfrentar a Croacia, dijo que la presencia de Bellingham y Rogers estaba “al 50-50”, así que si baja su nivel podría perder el puesto.

    «Jude ha sido fiable y ha dado lo mejor de sí para ser un jugador clave», afirmó Tuchel tras el duelo con Croacia. Ahora debe mantener ese nivel, empezando en Boston ante las Estrellas Negras.

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    Aún queda por demostrar

    Tuchel nunca deja que Bellingham se acomode. Puede ser el salvador de Inglaterra, pero Tuchel no se lo reconocerá ni siquiera tras dominar la segunda parte de un partido clave del Mundial.

    Quizá esa sea la clave para sacar lo mejor de Bellingham: en el Real Madrid rinde más cuando tiene algo que demostrar, como mostraron sus primeros meses y sus actuaciones en partidos clave.

    ¿Podría afectar a su ego o generar momentos tensos si las cosas no van bien? Claro. Pero es en esos momentos cuando Bellingham crece. Y si le funciona a él, quizá también le funcione a Inglaterra. Su sonrisa del miércoles lo decía todo.

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