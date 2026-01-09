+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Nike Tiempo revival culture gfx 16:9Getty/GOAL
Krishan Davis

El renacimiento de una leyenda: Nike da nueva vida al Tiempo para rivalizar con la reactivación de Predator de adidas

Hemos estado esperando algún tiempo para ver cómo reaccionaría Nike ante la campaña de resurgimiento de Predator de adidas, y el gigante estadounidense del equipamiento deportivo finalmente está listo para ofrecer una respuesta seria en el campo tras el relanzamiento del fenómeno cultural Total90 como una línea de streetwear en 2025. Con el nuevo año sobre nosotros, el icónico Nike Tiempo ha sido renovado para el creador moderno por excelencia.

Entrando en su 42º año de existencia, la silueta Tiempo sigue siendo atemporal, pero a pesar de estar arraigada en el juego de destreza y creatividad, no hay duda de que ha perdido algo de relevancia entre los atletas más innovadores de Nike a medida que los años pasan, ya que optan por opciones más ligeras y/o extravagantes.

Con su diseño funcional y cómodo, el Tiempo ahora está encasillado como la elección del defensa central, con el incondicional del Liverpool Virgil van Dijk y William Saliba del Arsenal entre los usadores más prominentes del silo en el juego moderno.

Pero dice mucho que, en el contexto de ese lento declive como la bota preferida para los jugadores atacantes más emocionantes, Nike nunca ha discontinuado la línea Tiempo, que ha seguido siendo enormemente popular en el césped artificial y en los partidos de las ligas de domingo en todo el mundo.

Ahora, mientras se mantienen fieles a la simplicidad fundamental del diseño, han renovado la bota para el jugador creativo moderno...

  • Messi Ronaldinho GFXGetty/ GOAL

    Orígenes de Flair

    Cualquiera que haya comenzado a seguir el fútbol en la década de 2010 o más tarde ni siquiera recordará los días en que el Tiempo era sinónimo de los mejores jugadores creativos del mundo, en particular Ronaldinho, con el rey del estilo vistiendo varias iteraciones de la bota a lo largo de su ilustre carrera, incluida su propia versión exclusiva.

    Pero mientras el ícono brasileño se convirtió en el rostro del silo, en la década de los 2000 hubo un montón de operadores de renombre elegante que usaron la bota en el apogeo de sus respectivas carreras, incluidos Andrea Pirlo, Francesco Totti, Cesc Fábregas y Sergio Agüero.

    Otros comenzaron sus carreras usando el siempre confiable Tiempo antes de cambiarlo, incluido el GOAT; podrías asociar a Lionel Messi con adidas dado que ha sido embajador de los gigantes alemanes de ropa deportiva durante casi dos décadas, pero cuando comenzó en el Barcelona tenía Tiempos en los pies, incluso anotando su primer gol para el club usando las icónicas Nike Air Tiempo Legends en blanco y negro en 2005, con la asistencia de ese hombre, Ronaldinho.

  • Cristiano Ronaldo NikeGetty

    Perdido en la transición

    Sin embargo, el declive de Ronaldinho a finales de los años 2000, la continua modernización de las Nike Mercurial y la introducción de nuevas líneas como las Hypervenom y Phantom hicieron que la importancia de las Tiempo se desvaneciera. Fue un período en el que los diseñadores de botas estaban mucho más enfocados en desarrollar diseños ligeros que priorizaran la velocidad y las botas de 'precisión' para jugadores ofensivos.

    Cristiano Ronaldo se había convertido en el rostro de la marca y era sinónimo de Mercurials, mientras que Neymar asumió el papel de ser el principal embajador de las Hypervenom, que eventualmente fueron reemplazadas por las Phantom. Las Tiempo, por su parte, quedaron rezagadas.

  • adidas Predator Mania David Beckham Jude Bellingham Trent Alexander-Arnoldadidas

    Imparable adidas

    Hay un argumento de que Nike en su conjunto ha estado luchando por relevancia en el ámbito del fútbol en los últimos años, ya que luchan por mantenerse al día con la implacabilidad de adidas en términos de campañas de marketing.

    El relanzamiento de Predator de las Tres Rayas ha sido prolífico, con un número aparentemente ilimitado de diseños icónicos para recurrir para un reinicio junto a un elegante video promocional que presenta a figuras como Jude Bellingham, David Beckham o Zinedine Zidane.

    Aunque pueden no estar tratando de competir abiertamente, Nike realmente no ha ofrecido mucha respuesta, aparte de la reactivación de Total90 como un silo de moda urbana en 2025, algo en lo que podrían haber apostado mucho más fuerte. No hay duda de que han estado perdiendo en las guerras de la nostalgia.

  • Nike TiempoNike

    Renacimiento de una leyenda

    Con 2026 a la vuelta de la esquina, Nike finalmente ha ofrecido una respuesta en el campo a la reciente dominancia de adidas, al impulsar el Tiempo hacia la era moderna con un diseño renovado que debería atraer a los mejores jugadores.

    El Tiempo Maestro se lanzará más tarde en enero, trayendo la actualización más llamativa al diseño de la línea hasta la fecha. Con un diseño limpio y acanalado, es una clara desviación de la silueta conocida y utilitaria del Tiempo. Un cuello de punto integrado completa el diseño, que debería proporcionar un ajuste similar a un guante.

    El colorido metálico rojo bronce del lanzamiento seguramente será muy bien recibido por aquellos que gustan de un poco de estilo. Esto es diferente a todo lo que ha venido antes y podría ser un cambio radical para Nike.

  • Jamal Musiala Bayern Munich trainingGetty

    'Ayudar a los atacantes creativos a mantenerse un paso adelante'

    Nike dice que ha "diseñado su nuevo Tiempo Maestro para ayudar a los atacantes creativos a estar un paso adelante", siendo el uso de 'Techleather' una característica clave. El material superior "suave como la mantequilla" envuelve el pie, habilitado por una suela dividida, con el objetivo de ofrecer un toque y control cercanos sin comprometer el rendimiento del cuero natural.

    "Los atletas pidieron todo lo que aman del cuero natural: el ajuste, el toque, la confianza, sin limitar el rendimiento", dice Marian Dougherty, vicepresidenta de calzado de fútbol global de Nike. "Con Techleather, entregamos exactamente eso y más: un material que respeta la herencia de Tiempo mientras redefine lo que puede lograr la bota de cuero del futuro".

    Entre los que esperan ansiosamente atarse las nuevas botas se encuentra Jamal Musiala, el atacante Tiempo más destacado desde que cambió a ellas en 2023 y la cara moderna del modelo. "Maestro es el equilibrio perfecto entre las botas modernas y ligeras y el icónico cuero premium, con un poco más de estilo," dijo sobre el diseño de nuevo aspecto.

  • Nike Tiempo GFXGetty/ GOAL

    Cambio de dirección

    Curiosamente, parece que Nike está interesada en que el lanzamiento del Maestro llegue más allá de su lista actual de atletas de Tiempo, con el objetivo potencial de devolver la icónica silueta al ámbito principal entre los jugadores creativos modernos.

    Mientras que Musiala, quien está en forma nuevamente, ha sido visto probando un prototipo en blanco de la bota en los entrenamientos del Bayern recientemente, también lo han hecho jugadores como Phil Foden del Man City, la estrella del Chelsea Enzo Fernández y el talento del Real Madrid Arda Güler, todos los cuales normalmente usan Phantoms o Mercurials.

    ¿Podríamos estar a punto de ver a algunos de los jugadores más creativos de Nike abandonar sus botas actuales y pasarse al Tiempo en lo que sería un regreso a la era dorada de la bota en los años 2000? Solo el tiempo lo dirá, pero está claro que el gigante estadounidense de ropa deportiva está determinado a detener su declive hacia la oscuridad y hacer que una de sus botas más icónicas y con más historia sea relevante nuevamente 20 años después.

    El nuevo Nike Tiempo Maestro estará disponible globalmente a partir del 22 de enero en Nike.com y en ubicaciones minoristas seleccionadas.

