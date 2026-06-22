El pase con el pie derecho fue la guinda de la segunda gran actuación de Nmecha en el Mundial. En el debut ante Curazao, el centrocampista del Borussia Dortmund, de 25 años, abrió el marcador tras un gran intercambio con Florian Wirtz y forzó el penalti que Kai Havertz convirtió en el 3-1 definitivo. Ante Costa de Marfil, fue el único rayo de luz de una Alemania que decepcionó.

Con su velocidad y físico imponente, frustró varios contraataques marfileños. La acción más destacada llegó justo antes del descanso, cuando le arrebató el balón a Amad Diallo en profundidad. Nmecha ganó diez duelos, más que cualquier otro alemán. «Su presencia, sobre todo en la primera parte, fue increíble», elogió Nagelsmann.

Además, su pase decisivo no fue un hecho aislado: durante el partido distribuyó varios balones en distintas zonas del campo, lo que enriqueció el juego combinativo alemán. Siempre orientó el balón hacia delante. Pese al riesgo, su precisión fue alta: acertó el 91 % de sus pases. En el añadido de la primera parte, mostró su clase con un tacón que habilitó a Wirtz en un espacio reducido.

Antes, había probado con un peligroso disparo desde lejos. Ese disparo podría ser un anticipo de lo que está por venir en el torneo y convertirse en un arma cuando nada más sirva. Los tiros desde lejos son un punto fuerte de Nmecha que hasta ahora había pasado desapercibido en el Mundial: la temporada pasada marcó cuatro de sus cinco goles con el Dortmund desde fuera del área, tres de ellos en la Liga de Campeones.