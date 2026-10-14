Reina un estado de preocupación entre los aficionados del Al Nassr por el nivel del equipo, a pesar de los buenos resultados en la Roshn Saudi League y en la Liga de Campeones de la AFC Élite, debido a la ausencia de la composición ofensiva ideal bajo la dirección del australiano Ange Postecoglou.
El remedio de Jorge Jesus y la mejor versión de Cristiano Ronaldo: la guía del Al Nassr para conquistar el título de la Liga de Campeones de Asia Élite
Preocupación entre la afición del Al Nassr
La verdadera crisis reside en el papel del delantero portugués Cristiano Ronaldo y en la cantidad de minutos que juega con el equipo, algo que llevó a un aficionado del Al Nassr a plantear una pregunta directa al periodista saudí Emad Al Salmi durante el programa "Rotana Sport con Waleed".
El periodista Waleed Al Farraj transmitió la pregunta de un aficionado del Al Nassr, al decir: "¿Cómo puede el Al Nassr conquistar el título de la Liga de Campeones de Élite de Asia?". Este torneo continental representa un sueño para la afición de Al Alami, que aspira a romper la resistencia de la competición asiática después de que el equipo lograra la temporada pasada recuperar el título de liga.
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El remedio ideal de Jesus para Al Nassr
Emad Al Salmi no dudó en plantear ideas técnicas que den al Al Nassr un impulso para conquistar el título asiático, apoyándose en la experiencia del anterior entrenador, el portugués Jorge Jesus, al señalar: "Jesus dio un remedio al Al Nassr y lo utilizaba durante su última etapa con el equipo antes de marcharse, y a pesar de ello Ange Postecoglou no lo emplea: jugar con el trío de Martínez, Mohamed Simakan y Abdulelah Al Amri en defensa durante los partidos grandes".
Y añadió: "Ese triángulo es capaz de cerrar cualquier espacio ante los grandes rivales. Ange se apoya en Awad Aman, que por cierto es un buen jugador, pero en los partidos grandes necesitas la presencia de ese triángulo".
La versión perfecta de Cristiano Ronaldo
Y explicó Imad Al Salmi: "El segundo asunto es la faceta ofensiva. Ange se apoya en Samu Costa, Angelo y João Félix, que son excelentes en la zona interior del campo, pero ¿qué pasa con el papel de Cristiano Ronaldo? El entrenador del Al Nassr debe pensar en el interés del equipo antes que en el sueño de los mil goles del Don. Deja que los mil goles lleguen a su manera y con tranquilidad, no los busques".
Y concluyó: "Por eso, en algunos partidos el entrenador australiano debe sustituir a Ronaldo tras transcurridos 60 minutos para darle descanso y, al mismo tiempo, dotar al equipo de otras opciones ofensivas. Que la preocupación de Ange sean los próximos partidos y no que Ronaldo marque un gol, dos o tres. Hay otro jugador al que se puede recurrir, como Abdullah Al Hamdan, como suplente, y en ese momento obtendrás la mejor versión de Cristiano Ronaldo".
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Cristiano Ronaldo acaricia el sueño de los mil
Cristiano Ronaldo tiene actualmente 41 años, por lo que la presente temporada deportiva, la 2026-2027, podría ser la última de su carrera. Antes de retirarse definitivamente, la leyenda portuguesa quiere cumplir su mayor sueño: llegar al gol número 1000.
Y en su camino hacia ese objetivo, Ronaldo marcó un gol en la victoria del gigante de Riad, el Al Nassr, por 3-1 ante el club uzbeko Neftchi, el pasado lunes por la noche, con lo que alcanzó el gol número 981 de su trayectoria y quedó a tan solo 19 tantos de superar la barrera de los mil goles.
Este tanto fue el quinto de Ronaldo con el primer equipo de fútbol del Al Nassr en la actual temporada deportiva 2026-2027, en la que ha disputado 9 partidos con el conjunto saudí, con un total de 693 minutos.
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