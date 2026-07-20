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¿El relevo? Un momento desgarrador en el que Lamine Yamal consuela a un Lionel Messi devastado tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial
Un momento simbólico tras el triunfo de España
España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial, disputada en el MetLife Stadium, y recuperó el mayor trofeo del fútbol. Tras el pitido final, Messi quedó tendido en el campo, visiblemente abatido por la eliminación.
Mientras España celebraba, Yamal fue uno de los primeros en acercarse a Messi y lo abrazó en un emotivo gesto que muchos vieron como el paso de testigo entre dos generaciones.
La escena tuvo aún más peso porque ambos ya habían posado juntos en 2007, durante una sesión de UNICEF en la que Messi apareció con un Yamal recién nacido. Aquella simple foto de campaña se convirtió en una de las coincidencias más notables del fútbol.
Un cambio de guardia inolvidable
Para Messi, la derrota supuso un final doloroso tras llevar a Argentina a la final. El veterano creador de juego no pudo superar la ordenada defensa española, liderada por Rodri y Aymeric Laporte, durante 120 minutos. La victoria de España marcó su regreso a la cima del fútbol mundial 16 años después de su primer título. Su disciplinado planteamiento táctico y el desborde de sus jóvenes extremos resultaron decisivos ante los campeones.
Scaloni anima a los aficionados a valorar el recorrido de Argentina
El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, habló tras la eliminación del Mundial, cuando se especula sobre su futuro. Elogió a sus jugadores y valoró lo conseguido.
«Es difícil hacer entender a la gente que también hay que disfrutar de esto», afirmó Scaloni, según recoge *Marca*. «Es muy difícil, pero tenemos que ser conscientes de que esto también es una victoria. Espero y deseo que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido y, sobre todo, de la forma en que se ha conseguido. Ya he llorado todo lo que necesitaba en el vestuario, pero este grupo se merece nuestro agradecimiento porque han sido unos guerreros».
- AFP
Incertidumbre para Argentina, futuro prometedor para España.
Ahora la atención está en el futuro de Argentina, con la incertidumbre sobre Scaloni y la duda de si Messi jugó su último partido internacional tras su gran Mundial.
En cambio, España quiere aprovechar su último éxito. Con Yamal ya consolidado como una de sus mayores estrellas, La Roja parece lista para iniciar una nueva era en la cima del fútbol internacional.
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