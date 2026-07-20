¿El relevo? Un momento desgarrador en el que Lamine Yamal consuela a un Lionel Messi devastado tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial, disputada en el MetLife Stadium, y recuperó el mayor trofeo del fútbol. Tras el pitido final, Messi quedó tendido en el campo, visiblemente abatido por la eliminación.

Mientras España celebraba, Yamal fue uno de los primeros en acercarse a Messi y lo abrazó en un emotivo gesto que muchos vieron como el paso de testigo entre dos generaciones.

La escena tuvo aún más peso porque ambos ya habían posado juntos en 2007, durante una sesión de UNICEF en la que Messi apareció con un Yamal recién nacido. Aquella simple foto de campaña se convirtió en una de las coincidencias más notables del fútbol.