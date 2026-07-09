El exjugador, con 77 partidos con la selección, se unirá la próxima temporada al atribulado Real Madrid como segundo de José Mourinho y deberá actuar como enlace entre plantilla, técnico y club. Así lo informó el jueves el Süddeutsche Zeitung.
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¡El regreso ya es oficial! José Mourinho incorpora a un antiguo compañero a su cuerpo técnico del Real Madrid
El exfutbolista alemán Sami Khedira, de 39 años y campeón del mundo en 2014, jugó en el Real Madrid de 2010 a 2015. Según la SZ, la próxima semana se incorporará a la capital española. Mourinho, que volvió al club hace un mes, lo fichó del Stuttgart.
Con el club blanco conquistó una Liga de Campeones, una Liga y una Copa bajo Carlo Ancelotti. Tras pasar por la Juventus y el Hertha BSC, se retiró en 2021.
Junto a Mourinho: Khedira será segundo entrenador del Real Madrid
Khedira debuta como entrenador tras obtener la licencia.
Hasta ahora, el exjugador de Stuttgart trabajaba como comentarista en DAZN, labor que probablemente deje de lado para asumir su nuevo cargo en el Real Madrid, próximo a comenzar.
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