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¡El regreso más esperado de Gnabry! Vincent Kompany, listo para dar rienda suelta a la estrella del Bayern, ya recuperada, ante el Union Berlin
Fin de una pesadilla de lesiones de cinco meses
Serge Gnabry por fin está a punto de reaparecer con el Bayern de Múnich tras pasarse cinco meses de baja. El atacante de 31 años no disputa un partido oficial desde el 15 de abril, cuando fue titular ante el Real Madrid en la Champions League. Una grave lesión muscular en la zona de los aductores le obligó a permanecer apartado durante un largo periodo, lo que finalmente le dejó fuera de los compromisos internacionales del verano.
Sin embargo, después de regresar con éxito a la convocatoria en el partido ante el SV Elversberg, el internacional alemán ya está preparado para dar el siguiente paso en su recuperación.
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Kompany espera que Gnabry esté contra el Union
En la previa del choque de la Bundesliga del viernes por la tarde contra el Union Berlin, el entrenador Vincent Kompany ofreció una actualización positiva sobre la evolución del extremo. Kompany señaló que el cuerpo técnico gestionó cuidadosamente la rehabilitación de Gnabry para asegurarse de que se sintiera completamente cómodo antes de regresar a la competición.
«Esperamos mucho tiempo a que Serge diera la señal de que se siente bien. Creo que tendrá minutos contra el Union», dijo Kompany a los periodistas el jueves.
La versatilidad amplía las opciones tácticas del Bayern
Aunque Kompany reconoció que Gnabry está listo para volver, el técnico se negó a encasillar al versátil atacante en una sola posición sobre el terreno de juego. La capacidad de Gnabry para pasar con naturalidad de un papel central a una posición de ataque en banda aporta al equipo una valiosa flexibilidad táctica.
«Serge jugó muy bien en la posición de número diez la temporada pasada, pero también ha jugado ahí en la banda», añadió Kompany, destacando la adaptabilidad del jugador en toda la línea ofensiva.
- AFP
Plantilla al completo disponible para los próximos partidos
La recuperación satisfactoria de Gnabry marca un hito importante para el Bayern de Múnich, ya que da a Kompany una plantilla completamente al completo entre la que elegir por primera vez en mucho tiempo. Recién convocado con la selección nacional, el revitalizado delantero estará deseando tener un impacto inmediato sobre el terreno de juego.
Mientras el Bayern busca mantener el impulso en la Bundesliga, la reincorporación de Gnabry a la rotación supondrá un refuerzo oportuno para las aspiraciones del equipo en todas las competiciones.
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