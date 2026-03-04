¿El regreso de Neymar? La estrella del Santos tiene dos partidos para ganarse un puesto en la selección brasileña, ya que la lesión de Rodrygo y las dudas de Estevao le abren la puerta a su primer partido con Carlo Ancelotti

Según UOL, Neymar vuelve a estar oficialmente en el punto de mira de la selección brasileña. A solo 12 días del anuncio de la convocatoria para la última ventana internacional de la FIFA antes del Mundial, fuentes cercanas al cuerpo técnico confirman que la estrella del Santos está siendo seguida de cerca. Sin embargo, su regreso depende totalmente de su capacidad para demostrar una resistencia física constante.

La carrera contra el tiempo se ha complicado por la temprana eliminación del Santos del Campeonato Paulista, lo que ha arruinado los planes de una secuencia más larga de partidos. Como resultado, a Neymar solo le quedan dos partidos: contra el Mirassol el 10 de marzo y contra el Corinthians el 15 de marzo. Debe aprovechar estos encuentros para convencer a Ancelotti de que está listo para los rigores del fútbol internacional antes de que se cierre la convocatoria el 16 de marzo.