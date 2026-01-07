¡El regreso de Marcus Rashford al Manchester United, bloqueado! La estrella cedida del Barcelona sigue siendo poco probable que regrese a Old Trafford a pesar del despido de Ruben Amorim
Rashford disfrutando de la vida en España
Rashford se unió al Barcelona en calidad de préstamo en el verano y ha disfrutado de un gran período en España. Ha marcado hasta ahora siete goles en todas las competiciones, además de registrar 11 asistencias, aunque su forma ha disminuido un poco en las últimas semanas. En sus últimos seis partidos de La Liga, ha logrado proporcionar solo una asistencia. Ahora, The Sun ha informado que es poco probable que el delantero regrese a Inglaterra pronto, especialmente en la ventana de transferencias de enero, ya que las decisiones de prestar a Rashford, junto con sus compañeros Rasmus Hojlund, Andre Onana y Jadon Sancho, no fueron dirigidas por Amorim, sino que fueron tomadas por la jerarquía del club.
El deseo de transferencia de Rashford
Rashford ha revelado que le encantaría permanecer en Barcelona si tuviera la opción, mientras busca añadir trofeos ganados en España a un ya brillante gabinete.
Dijo: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando lo mejor de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, construido para ganar títulos."
A Rashford también se le preguntó sobre sus primeras impresiones de la ciudad y cómo se ha adaptado al gigante español, a lo que respondió: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido.
"Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente concentrado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros de equipo; no tengo quejas."
Añadió: "Aquí hay presión, pero no es presión negativa; es el tipo de presión que deseas como jugador, el tipo que quiero y siempre he querido como futbolista. No puedo estar en un lugar donde no haya grandes expectativas; para mí, es más difícil mantenerme motivado y dar lo mejor de mí en un club donde las exigencias no están en su punto máximo."
La indirecta de Amorim a Rashford
Amorim afirmó infamemente que preferiría jugar con un entrenador de porteros en lugar de Rashford durante su tiempo en el club cuando explicó por qué el internacional inglés no estaba jugando.
Dijo: "La razón es el entrenamiento, la forma en que veo lo que los futbolistas deben hacer en el entrenamiento, en la vida. Es todos los días, cada detalle. Así que si las cosas no cambian, yo no cambiaré."
Amorim sugirió entonces que preferiría jugar con el entrenador de porteros de 63 años de United, Jorge Vital, antes que con Rashford a menos que algo cambie, añadiendo: "Lo prefiero así. Pondré a (Jorge) Vital antes que a un jugador que no da el máximo cada día. Así que no cambiaré en ese aspecto."
Hansi Flick, sin embargo, ha elogiado la actitud de Rashford, diciendo: "Cuando hablo con los jugadores, les explico por qué no jugaron.
"Cuando traté de explicarle a Rashford por qué no era titular, él dijo: 'No necesitas explicármelo.' Lo importante es que el equipo gane y consigamos los tres puntos. Nada más importa. Esta es la mentalidad correcta y me alegra que esté con nosotros."
¿Qué sigue para Rashford?
Barcelona se enfrenta al Athletic Club en la Supercopa de España esta semana, mientras Rashford busca su primer trofeo en el club catalán. Luego, se enfrentarán a la Real Sociedad en La Liga y al Slavia Praha en la Liga de Campeones unos días después. El club está actualmente cuatro puntos por encima del Real Madrid en la cima de La Liga.