El regreso de Manuel Neuer podría tener graves consecuencias: al parecer, algunas estrellas del FC Bayern también contribuyeron a ese sensacional regreso al Mundial

Tras sus buenas actuaciones en la Liga de Campeones contra el Real Madrid y el París Saint-Germain, Neuer —tras consultarlo con su familia— habría comunicado a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y a Nagelsmann su disposición a regresar a la selección.

Hasta entonces apenas habían contactado, pero las llamadas se intensificaron y, según varios medios, su regreso como titular en la Copa América es casi seguro.

Nagelsmann ya se lo comunicó a Oliver Baumann en una llamada. En marzo, según Abendzeitung, le había prometido al portero de 35 años del TSG Hoffenheim ser el titular en el Mundial, incluso con Neuer de vuelta. Ahora, Nagelsmann le ha comunicado que no cumplirá esa promesa. Baumann se ha mostrado decepcionado, pero ha asegurado que seguirá disponible como suplente.