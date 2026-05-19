Según Sport Bild, varios jugadores clave de Alemania pidieron a Julian Nagelsmann que Neuer vuelva al Mundial. Compañeros del Bayern le han sugerido repetir.
Traducido por
El regreso de Manuel Neuer podría tener graves consecuencias: al parecer, algunas estrellas del FC Bayern también contribuyeron a ese sensacional regreso al Mundial
Tras sus buenas actuaciones en la Liga de Campeones contra el Real Madrid y el París Saint-Germain, Neuer —tras consultarlo con su familia— habría comunicado a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y a Nagelsmann su disposición a regresar a la selección.
Hasta entonces apenas habían contactado, pero las llamadas se intensificaron y, según varios medios, su regreso como titular en la Copa América es casi seguro.
Nagelsmann ya se lo comunicó a Oliver Baumann en una llamada. En marzo, según Abendzeitung, le había prometido al portero de 35 años del TSG Hoffenheim ser el titular en el Mundial, incluso con Neuer de vuelta. Ahora, Nagelsmann le ha comunicado que no cumplirá esa promesa. Baumann se ha mostrado decepcionado, pero ha asegurado que seguirá disponible como suplente.
- Getty Images Sport
Manuel Neuer vuelve a sufrir molestias en la pantorrilla. ¿Conseguirá también Jonas Urbig su pase para el Mundial?
La duda es la salud de Neuer: otra vez sufre problemas en la pantorrilla. Su presencia en la final de la Copa DFB del sábado ante el VfB Stuttgart aún no está confirmada. Según Sport Bild, si entrena el jueves, jugará.
El cuerpo técnico de Nagelsmann mantiene contacto constante para evaluar si estos problemas ponen en riesgo su participación en el Mundial. El jueves, poco antes de anunciar la convocatoria, ambos tendrán una nueva reunión para despejar las últimas dudas.
Neuer ya sufrió tres pequeñas roturas fibrilares en la pantorrilla este curso y se perdió varios partidos. Su sustituto, Jonas Urbig, ha aprovechado sus convincentes actuaciones para soñar con un puesto en el Mundial.
- Getty Images Sport
El posible regreso de Neuer al Mundial podría ser devastador para Nübel.
Según el Süddeutsche Zeitung, Nagelsmann baraja convocar inicialmente a cuatro porteros para entrenar: Neuer, Urbig, Baumann y Nübel. Sin embargo, según el Abendzeitung, la inclusión de Nübel genera dudas, pues su relación con Neuer, ahora en el VfB Stuttgart, es tensa. Como alternativas, Nagelsmann baraja a Finn Dahmen, del FC Augsburgo, y a Noah Atubolu, del SC Friburgo.
Nübel llegó al Bayern en 2020 procedente del Schalke 04 como posible sucesor de Neuer. Sin embargo, a diferencia de Urbig, apenas tuvo oportunidades de demostrar su valía en el campeón alemán y, tras solo un año, se marchó cedido primero al AS Mónaco y luego al VfB Stuttgart. Allí culmina ahora su tercera gran temporada con la final de la Copa el sábado.
Su futuro aún es incierto: tiene contrato con el Bayern hasta 2030, pero la renovación de Neuer lo aleja de Múnich. El director deportivo, Christoph Freund, lo confirmó. El Stuttgart no puede ni quiere asumir su salario de doce millones de euros anuales, y el Bayern pide entre diez y quince millones por su traspaso.