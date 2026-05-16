El regreso de Manuel Neuer a la selección alemana es “una bofetada”, según una leyenda del Bayern, que critica la decisión de Julian Nagelsmann de convocar al portero retirado para el Mundial

Matthaus fue directo: reincorporar a Neuer en el último momento es un insulto para quienes jugaron la fase de clasificación. En declaraciones a Sky, mostró su preocupación por el trato dado al actual portero titular, Oliver Baumann.

«No sé qué conversaciones han tenido lugar», añadió. «Es una bofetada para Oliver Baumann, sobre todo si aún no has hablado con él. Deberías haberlo preparado para ello; desde un punto de vista humano, incluso tenías que hacerlo. Manuel Neuer, por supuesto, también debe dar el visto bueno a Julian Nagelsmann de que está ahí. Todo son especulaciones. El mejor portero es Manuel Neuer; él también lo ha demostrado. Baumann ha jugado grandes partidos».