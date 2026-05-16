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El regreso de Manuel Neuer a la selección alemana es “una bofetada”, según una leyenda del Bayern, que critica la decisión de Julian Nagelsmann de convocar al portero retirado para el Mundial

Germany
World Cup
M. Neuer
O. Baumann

Las leyendas del fútbol alemán Lothar Matthäus, Didi Hamann y Michael Ballack opinan sobre el debate en torno al posible regreso de Manuel Neuer al Mundial. Matthäus, quien reconoce a Neuer como el mejor portero del país, califica de «bofetada» la falta de comunicación con el actual titular, Oliver Baumann, mientras se acerca el anuncio de la convocatoria definitiva de Julian Nagelsmann este jueves.

  • Matthaus critica duramente una decisión que supone una bofetada

    Matthaus fue directo: reincorporar a Neuer en el último momento es un insulto para quienes jugaron la fase de clasificación. En declaraciones a Sky, mostró su preocupación por el trato dado al actual portero titular, Oliver Baumann.

    «No sé qué conversaciones han tenido lugar», añadió. «Es una bofetada para Oliver Baumann, sobre todo si aún no has hablado con él. Deberías haberlo preparado para ello; desde un punto de vista humano, incluso tenías que hacerlo. Manuel Neuer, por supuesto, también debe dar el visto bueno a Julian Nagelsmann de que está ahí. Todo son especulaciones. El mejor portero es Manuel Neuer; él también lo ha demostrado. Baumann ha jugado grandes partidos».

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    La confianza y la transparencia bajo la lupa

    La decisión llega en un momento delicado, pues falta poco para la lista definitiva. Matthäus teme que la falta de transparencia de Nagelsmann mine la confianza del vestuario, sobre todo entre los porteros que siguieron con la selección mientras Neuer estaba lesionado.

    Al ser consultado sobre si viajaría al torneo en el lugar de Baumann, Matthäus fue tajante: «Si hay transparencia, sí; pero si me entero a última hora, dudaré de la confianza en el entrenador. Se trata de una relación de confianza. Aunque desconocemos detalles, lo humano sería hablar con Baumann».



  • Hamann y Ballack opinan sobre el regreso.

    Hamann criticó el posible regreso de Neuer y lo diferenció del de Kroos, pues este último no disputó la fase de clasificación. Considera que incluir a un jugador que no participó en la eliminatoria manda un mal mensaje al grupo.

    «Yo no lo haría», afirmó. «Baumann jugó la fase de clasificación, lo cual es distinto al caso de Kroos, que no tuvo que disputarla. Ahora, tras la última jornada de la temporada, anunciar que Neuer regresa no me parece buena idea».

    Ballack, en cambio, afirmó a DAZN: «Hay cada vez más señales de que estará allí. Si está, será el número uno».

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Neuer se niega a hacer comentarios

    Tras la victoria 5-1 del Bayern sobre el Colonia, Neuer evitó comentar el regreso de Baumann a la selección: «Hoy celebramos el título; la semana que viene nos espera una final de copa».

    Al preguntarle si sería un agravio para el portero del Hoffenheim ocupar la titularidad, Baumann respondió: «No puedo decir nada al respecto. Pregúntale a [Nagelsmann] esta noche; estará en Sportstudio. Esa no es una pregunta para mí».

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