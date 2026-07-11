Marruecos firmó un Mundial 2026 histórico, aunque su camino se truncó ante una de las mejores selecciones de la historia.
El jueves pasado cayó 2-0 ante Francia en cuartos de final y no pudo repetir el cuarto puesto de 2022.
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Marruecos firmó un Mundial 2026 histórico, aunque su camino se truncó ante una de las mejores selecciones de la historia.
El jueves pasado cayó 2-0 ante Francia en cuartos de final y no pudo repetir el cuarto puesto de 2022.
La clave del cambio de la selección de Marruecos entre 2022 y 2026 está en sus seleccionadores: Walid Regragui y el actual, Mohamed Wahbi.
En 2022, Walid Regragui impuso un estilo defensivo que buscaba dejar la portería a cero y golpear en contraataque.
Mantuvieron su portería a cero ante dos de las mejores selecciones del mundo: empataron sin goles con España y vencieron a Portugal 1-0.
Incluso en la derrota 2-0 ante Francia en semifinales, los “Gallos” apenas crearon peligro y Marruecos rozó el gol en varias ocasiones.
Con Mohamed Wahbi, sin embargo, el equipo apostó por la posesión y el ataque organizado.
Sin embargo, esta propuesta ofensiva mostraba un déficit defensivo: Marruecos encajó dos goles ante Haití en la fase de grupos.
Ante Francia, su propuesta ofensiva no funcionó y la defensa se desmoronó desde el inicio, encajando varios goles.
La lección es clara: Wahbi debe recuperar el equilibrio defensivo de Regragui o ajustar su sistema para blindar la portería de cara a la próxima etapa.
El problema no fue solo defensivo, sino también ofensivo: pese al estilo de Wahbi, basado en el control del balón, el entrenador marroquí no encontró a ningún jugador capaz de traducir ese control en goles.
Wahbi apostó por el mediapunta Ismail Sibari como falso nueve, aprovechando su habilidad para recibir entre líneas y lanzar pases largos.
Aunque la táctica funcionó y Saibari marcó tres goles, no fue la mejor opción. Marruecos necesitaba un delantero potente que ganara duelos aéreos y terrestres y convirtiera las ocasiones.
Ayub El Kaabi parecía tenerlas, pero no convenció a Wahbi, y Sofiane Rahimi carecía de ese poderío, lo que se notó en muchas acciones.
Wahbi y su cuerpo técnico deben seguir buscando un ‘9’ que guíe a Marruecos en los próximos torneos.
Antes de buscar un delantero que garantice el poder ofensivo de Marruecos, Wahbi debe asegurarse de que no se repita lo ocurrido con Walid El-Rakrakí en las próximas competiciones.
El Rakrakí dejó la selección marroquí unos tres meses antes de la fase final del Mundial 2026, lo que generó inestabilidad técnica, especialmente con los nuevos jugadores que Wahbi había convocado.
Su marcha se debió sobre todo a la derrota en la final de la Copa Africana de Naciones de 2025 contra Senegal, aunque dos meses después se le devolvió el título por una sanción disciplinaria, algo a lo que el propio Wahbi podría enfrentarse.
Antes del Mundial 2030, Marruecos jugará dos Copas Africanas, lo que expone a Wahbi a una posible destitución si los resultados no convencen a la Federación ni a la afición.
La Federación Marroquí debe aprender de ese error y garantizar a Wahbi estabilidad hasta el Mundial 2030, más aún al ser anfitrión junto a España y Portugal.
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El principal beneficio de este Mundial es la notable reducción de la media de edad de la selección de Marruecos, tras los cambios introducidos por Mohamed Wahbi en la convocatoria.
En el Mundial 2026, Marruecos tuvo la tercera media de edad más baja (26,38 años), solo superada por Costa de Marfil y Ecuador.
Destacaron jóvenes como el centrocampista Ayub Bouadi (18 años), Bilal Al-Khnous, Shamseddine Talbi, Shadi Riad, Samir Al-Mrabet y Anas Salah Al-Din.
Aunque su aportación aún no sea decisiva, su peso crecerá en próximas competiciones, sobre todo en el Mundial 2030.