¿En quién debería fijarse el Liverpool? Cuando se le planteó esa pregunta a Friedel, el exportero de la selección de Estados Unidos, que pasó tres años en Anfield durante su etapa como jugador y habló en colaboración con Grosvenor Sport, respondió a GOAL: «Creo que hay varios porteros muy buenos. [Diogo] Costa y [Unai] Simon son excelentes.

«También podrían intentar recuperar a Kelleher. Conoce el Liverpool. En su momento, cuando [Emi] Martinez quería marcharse, pensé que podría haber sido un buen sustituto. El problema es que a Alisson todavía le quedan años de carrera. Así que habría sido una operación difícil de cerrar y probablemente esa oportunidad ya haya pasado.

«También podrían mirar en la Premier League y seguir la evolución de otros porteros. Djordje Petrovic es un portero excelente. Habrá que ver cómo progresa James Trafford en el Leeds.

«Hay bastantes buenos porteros y Alisson aún no está acabado; sigue haciendo paradas realmente buenas. El Liverpool tiene tiempo para estar atento al mercado, lo cual es positivo. Pero hay porteros muy buenos disponibles».

Al ser preguntado por la posibilidad de que el Liverpool se interesara por el imponente portero italiano Donnarumma si el Manchester City recibiera sanciones relacionadas con el juego limpio financiero que provocaran su descenso de la Premier League, Friedel añadió: «Es posible.

«Podría ser un poco complicado, pero podría ser otro portero en el que se fijaran. Creo que aún queda más por conocerse sobre el asunto del Manchester City. De momento, no pienso realmente en sus jugadores como futbolistas disponibles».