Al Obaidi no fue el único jugador del Al Hilal que recordó a la afición saudí a un célebre futbolista extranjero, pues Ahmed Hamza hizo lo mismo tras el cuarto gol que marcó en la portería del Neom.

El gol, que llegó en el minuto 84, fue excepcional, ya que Ahmed Hamza logró romper las defensas del Neom regateando a más de un jugador, tras un magnífico arranque desde el centro del campo, antes de colocar el balón dentro de la red.

Hamza revivió los recuerdos del gol histórico de la leyenda argentina Diego Armando Maradona, durante el enfrentamiento ante la selección de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando regateó a más de un jugador desde el centro del campo, antes de colocar el balón dentro de la red.

La belleza del gol no se limitó al aspecto técnico, sino que abarcó también el aspecto sentimental, ya que Ahmed Hamza se preocupó por enviar un mensaje de apoyo al centrocampista portugués Rúben Neves, estrella del primer equipo, tras celebrar el gol a su manera.

Neves había vivido una situación difícil el pasado sábado, durante la victoria del primer equipo del Al Hilal sobre el Al Taawoun por seis goles a cero, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

El partido presenció un comportamiento lamentable, después de que algunos aficionados del Al Taawoun corearan el nombre del fallecido Diogo Jota, exjugador del Liverpool, quien murió a causa de un trágico accidente el año pasado, en un intento de provocar a su amigo portugués Rúben Neves.

Ahmed Hamza se preocupó por consolar a la estrella del primer equipo y solidarizarse con él mediante la celebración, dejando así el gol como uno de los más bellos de la liga de las estrellas, tanto dentro como fuera del campo.