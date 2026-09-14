¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
لؤي العبيدي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

Traducido por

El regreso de Amaury al Al-Hilal: las 5 mejores estrellas de la cuarta jornada de la Roshn Saudi League

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Arabia Saudí

Talentos que se impusieron en la Liga saudí sub-21

Varias jóvenes estrellas acapararon con fuerza las miradas en la cuarta jornada de la Liga Joy de la Élite (la Liga Saudí sub-21), gracias a las destacadas contribuciones que ofrecieron con sus equipos.

Se disputaron 11 partidos a lo largo de dos días en la cuarta jornada de la Liga Joy de la Élite, que fueron testigos del brillo de numerosos talentos jóvenes.

  • Amory Al-Hilal

    Y no cabe duda de que la gran estrella de aquella jornada fue el tunecino Loued Abidi, delantero del Al-Hilal, que logró volver a imponer su nombre en la liga saudí sub-21 gracias a sus goles decisivos.

    Abidi marcó dos goles con los que guio al Al-Hilal a la victoria por 4-0 sobre el Neom, la tarde del domingo, en el estadio "Al-Zaeem" de la capital saudí, Riad.

    El joven delantero tunecino demostró una capacidad especial para marcar con su pierna izquierda desde todos los ángulos posibles, además de su participación en la construcción del juego desde el centro del campo, como hizo en el primer gol.

    Y mientras todos pensaban que el papel de Abidi había disminuido, tras el brillo de su compañero Turki Al-Ghamil en las dos primeras jornadas con tres goles, el delantero tunecino respondió a todos, no con sus palabras, sino con sus goles y sus aportaciones.

    Abidi recordó a todos su destacada actuación de la temporada pasada, que llevó a los analistas a compararlo con el exdelantero italiano Amauri.

    Mira la liga Jawy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!

    • Anuncios

  • Maradona del Al-Hilal

    Al Obaidi no fue el único jugador del Al Hilal que recordó a la afición saudí a un célebre futbolista extranjero, pues Ahmed Hamza hizo lo mismo tras el cuarto gol que marcó en la portería del Neom.

    El gol, que llegó en el minuto 84, fue excepcional, ya que Ahmed Hamza logró romper las defensas del Neom regateando a más de un jugador, tras un magnífico arranque desde el centro del campo, antes de colocar el balón dentro de la red.

    Hamza revivió los recuerdos del gol histórico de la leyenda argentina Diego Armando Maradona, durante el enfrentamiento ante la selección de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando regateó a más de un jugador desde el centro del campo, antes de colocar el balón dentro de la red.

    La belleza del gol no se limitó al aspecto técnico, sino que abarcó también el aspecto sentimental, ya que Ahmed Hamza se preocupó por enviar un mensaje de apoyo al centrocampista portugués Rúben Neves, estrella del primer equipo, tras celebrar el gol a su manera.

    Neves había vivido una situación difícil el pasado sábado, durante la victoria del primer equipo del Al Hilal sobre el Al Taawoun por seis goles a cero, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

    El partido presenció un comportamiento lamentable, después de que algunos aficionados del Al Taawoun corearan el nombre del fallecido Diogo Jota, exjugador del Liverpool, quien murió a causa de un trágico accidente el año pasado, en un intento de provocar a su amigo portugués Rúben Neves.

    Ahmed Hamza se preocupó por consolar a la estrella del primer equipo y solidarizarse con él mediante la celebración, dejando así el gol como uno de los más bellos de la liga de las estrellas, tanto dentro como fuera del campo.

  • Abdulrahman Al-Ruwaili

    En otro partido, la pierna izquierda tuvo la última palabra, de la mano de Abdulrahman Al-Ruwaili, cuando lideró a su equipo, el Al-Ettifaq, hacia la victoria sobre el Al-Wehda por un contundente 6-0.

    Y pese a la victoria por 6 goles, Al-Ruwaili fue el único jugador que marcó dos tantos por parte del Al-Ettifaq, ambos con la pierna izquierda, que utilizó con maestría, ya sea con el interior del pie en el segundo gol, o con el exterior en el quinto.

    Al-Ruwaili demostró capacidad para elegir bien su posicionamiento, ya sea en medio del amontonamiento, como ocurrió en su primer gol, o mediante sus arrancadas hacia los espacios libres, como hizo en su segundo gol.

    Es cierto que Al-Ruwaili marcó por primera vez en la actual temporada de la Liga Joy de Élite, pero lo que ofreció ante el Al-Wehda hace que muchos esperen más de él en las próximas jornadas.

    Mira la Liga Joy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Mohamed Al Aissi

    En el mismo partido, Mohamed Al-Issa marcó el sexto gol para el Al-Ettifaq, prolongando así su racha histórica en la temporada actual de la Liga Joy de la Élite.

    El gol llegó en el minuto 71 del encuentro, cuando regateó a varios jugadores del Al-Wehda de forma espectacular, antes de colocar el balón dentro de la red, con una jugada que recuerda a lo que hace en ocasiones la leyenda argentina Lionel Messi.

    Al-Issa marcó en la cuarta jornada consecutiva en la Liga Joy de la Élite, con lo que ostenta en solitario una cifra histórica, al ser el único jugador que ha marcado en todas las jornadas de la edición actual de la competición.

    El delantero del Al-Ettifaq llegó a su séptimo gol en la temporada actual de la Liga Saudí Sub-21, aumentando su ventaja como máximo goleador sobre Ziad Aba, estrella del Al-Ahli, y Jefferson Ramos, delantero del Al-Fateh, que ocupan el segundo puesto con 4 goles.

    Cabe recordar que el Al-Ettifaq posee el ataque más potente de la Liga Joy de la Élite tras disputarse 4 jornadas, después de haber marcado 20 goles, a un promedio de 5 goles por partido, de los cuales Mohamed Al-Issa ha anotado 7, un porcentaje superior al 33%.

  • Ammar Al-Ghamdi

    Y no se puede hablar de la pierna izquierda sin que Ammar Al Ghamdi, delantero del Al Ittihad, tenga una presencia destacada, siendo uno de los mejores que juegan con esa pierna en la Liga Jawwy de las Estrellas.

    Al Ghamdi marcó el segundo gol que selló la victoria del Al Ittihad sobre el Al Qadsiah por 2-0, en el partido estelar de la cuarta jornada del campeonato.

    El brillo de Al Ghamdi no estuvo únicamente en la anotación, sino también en la forma en que precedió la colocación del balón dentro de la red, ya que el delantero del Al Ittihad combinó varias habilidades en una sola jugada.

    El inicio fue con la recepción del balón largo de una manera distinguida, antes de superar en velocidad al lateral del Al Qadsiah, para luego aprovechar la fuerza física para proteger el balón, antes de driblar a otro defensor y mostrar su capacidad de definición al colocar el balón dentro de la red.

    De esta manera ejemplar, Ammar Al Ghamdi marcó por tercer partido consecutivo, comenzando a competir por el título de máximo goleador de la Liga Jawwy de las Estrellas, como lo hizo la temporada pasada.

    Mira la Liga Jawwy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!