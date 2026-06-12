Según The Athletic, el Brighton & Hove Albion ha ofrecido al Tottenham Hotspur un traspaso por el defensa de 19 años.
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¡El regreso al HSV parece descartado definitivamente! Luka Vuskovic habría encontrado un nuevo club
Brighton ha ofrecido algo menos de 35 millones de euros (30 millones de libras) por Vuskovic. Si se acepta, el defensa se unirá al club tras el Mundial. Pero Tottenham podría rechazarlo, pues pedía al menos 60 millones.
Según The Athletic, el jugador ve con buenos ojos recalar en el Brighton; Sky añade que ya existe un acuerdo verbal total.
The Athletic añade que podría incluirse un intercambio por Jan Paul van Hecke, quien interesa al Tottenham.
Su traspaso definitivo a la Premier League sería un golpe duro para el Hamburgo SV, que lo tuvo cedido la pasada temporada y aún esperaba renovar la cesión.
El central había manifestado su disposición a permanecer un año más en el club alemán para jugar al fin con su hermano Mario, quien, tras una sanción por dopaje que finalizará el 15 de noviembre de 2026, podría volver a los terrenos de juego.
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Muchos clubes de Primera División quieren fichar a Luka Vuskovic.
La temporada pasada, su hermano menor, Luka, sorprendió en la Bundesliga y se consolidó como uno de los mejores centrales. En el Hamburgo, dirigido por Merlin Polzin, fue titular en 30 partidos y marcó seis goles con una asistencia.
Por ello, varios grandes clubes le siguen. Se rumorea que el FC Bayern de Múnich valora fichar al jugador de 19 años.
El FC Barcelona ya ha mantenido primeras conversaciones con el jugador.
Su contrato con el Tottenham Hotspur vence el 30 de junio de 2030.