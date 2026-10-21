El regalo de Vinicius y su suplente de oro: ¿se ha convertido el Real Madrid en un equipo nuevo antes del Clásico?

Al mismo tiempo, el extremo marfileño Yan Diomandé vive su mejor momento desde que llegó al Real Madrid el pasado verano procedente del Leipzig.

En los últimos 4 partidos, el extremo marfileño ha contribuido en 6 goles con el conjunto merengue, con 3 tantos marcados y otras 3 asistencias.

Cinco de esos seis goles en los que Diomandé ha participado en los últimos 4 partidos llegaron desde su posición en el extremo izquierdo, el puesto en el que se espera que juegue en el próximo Clásico.

Lo que distingue a Diomandé de Vinicius no es la habilidad, ni siquiera la velocidad, sino la facilidad para tomar decisiones, sin pensar en más de una opción entre el regate, el pase y el disparo como hace el jugador brasileño.

Y quizá sea precisamente esto lo que se aprecia con claridad en los goles que ha asistido el jugador marfileño durante los últimos partidos, donde no fueron pases mágicos, sino pases normales acordes con el contexto del juego.