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Traducido por

El regalo de Vinicius y su suplente de oro: ¿se ha convertido el Real Madrid en un equipo nuevo antes del Clásico?

FEATURES
Analysis
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Liga de Campeones
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
España
Alemania
Brasil
Côte d’Ivoire
Portugal

Ninguna voz se alza por encima de la del clásico; el esperado partido entre los dos gigantes del fútbol español, el Real Madrid y el Barcelona, acapara la atención de todos, y sin duda a la cabeza de ellos están los entrenadores de ambos equipos: el portugués José Mourinho y el alemán Hansi Flick.

El esperado clásico se disputará el próximo domingo, cuando el Real Madrid visite al Barcelona en el estadio Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga española.

  • 12 goles en una semana

    Antes de disputar el Clásico, el Real Madrid realizó un gran trabajo, especialmente a nivel ofensivo, y concretamente en los tres últimos partidos de LaLiga y la Liga de Campeones de Europa.

    En tan solo tres partidos, el conjunto de la capital española anotó 12 goles: 4 goles en la portería de la Roma, otros tantos ante el Leipzig en la Liga de Campeones de Europa, además de otros 4 goles contra el Sevilla en LaLiga.

    El Real Madrid superó en la última semana lo que había marcado en los seis partidos anteriores, en los que anotó un total de 11 goles, con un promedio inferior a dos goles por partido.

  • El regalo de Vinicius

    Lo sorprendente es que 9 de esos 12 goles que marcó el Real Madrid en los tres últimos partidos llegaron en ausencia de la estrella brasileña Vinicius Junior.

    El conjunto madridista anotó 3 goles en la portería de la Roma tras la salida de Vinicius, y la situación se repitió ante el Leipzig con dos goles, además de los cuatro goles en la portería del Sevilla, en un encuentro en el que el jugador brasileño estuvo ausente por sanción.

    Lo más llamativo es que el Real Madrid logró ganar 10 de los 11 partidos que disputó sin su estrella brasileña en los tres últimos años de LaLiga, mientras que solo sufrió una derrota.

    Vinicius seguirá ausente en el Real Madrid durante el próximo Clásico ante el Barcelona, lo que podría representar un buen augurio para el equipo del entrenador José Mourinho, especialmente teniendo en cuenta el bajón de nivel de la estrella brasileña.

  • El secreto está en Diomande

    Al mismo tiempo, el extremo marfileño Yan Diomandé vive su mejor momento desde que llegó al Real Madrid el pasado verano procedente del Leipzig.

    En los últimos 4 partidos, el extremo marfileño ha contribuido en 6 goles con el conjunto merengue, con 3 tantos marcados y otras 3 asistencias.

    Cinco de esos seis goles en los que Diomandé ha participado en los últimos 4 partidos llegaron desde su posición en el extremo izquierdo, el puesto en el que se espera que juegue en el próximo Clásico.

    Lo que distingue a Diomandé de Vinicius no es la habilidad, ni siquiera la velocidad, sino la facilidad para tomar decisiones, sin pensar en más de una opción entre el regate, el pase y el disparo como hace el jugador brasileño.

    Y quizá sea precisamente esto lo que se aprecia con claridad en los goles que ha asistido el jugador marfileño durante los últimos partidos, donde no fueron pases mágicos, sino pases normales acordes con el contexto del juego.

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  • Crisis defensiva

    Pero esa brillantez ofensiva que apareció precisamente en ausencia de Vinicius Junior no niega la existencia de una crisis defensiva que sufre el Real Madrid, tanto con la presencia del jugador brasileño como con su ausencia.

    Mientras el Real Madrid anotó 12 goles en los últimos tres partidos, su portería encajó al menos un gol en todos ellos.

    El conjunto merengue recibió 5 goles, 3 de ellos en Roma, frente a un gol tanto del Sevilla como del Leipzig, con una media cercana a los dos goles por partido, un promedio extremadamente alto.

    Y teniendo en cuenta el poderío ofensivo que posee el Barcelona, esa crisis defensiva podría representar el punto que haga perder el Clásico, y podría echar a perder todas las soluciones ofensivas que tiene el Real Madrid.

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