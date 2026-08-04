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El recién ascendido Hull City se une al West Ham en la carrera por fichar al descarte del Tottenham por 20 millones de libras
El Hull compite con el West Ham por Solomon
Según The i Paper, el Hull se ha unido al West Ham en la carrera por fichar al extremo del Tottenham Solomon. El Tottenham planea dar salida al menos a tres jugadores antes de que se cierre el mercado de fichajes y ha tasado en 20 millones de libras al internacional israelí de 27 años, aunque se espera que las primeras ofertas se sitúen entre los 10 y los 20 millones de libras.
Desde que llegó libre procedente del Fulham en 2023, Solomon solo ha disputado cinco partidos con el primer equipo del Tottenham y ha pasado periodos cedido en el Leeds United, el Villarreal y la Fiorentina.
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De Zerbi apunta a un nuevo extremo
A pesar de haber participado con Roberto De Zerbi durante la pretemporada, Solomon sigue claramente fuera de los planes del técnico para la campaña 2026-27, después de recibir una breve esperanza de relanzar su situación hace un año con Thomas Frank, mientras el Tottenham buscaba alternativas en el mercado.
Durante su gira por Nueva Zelanda, De Zerbi insinuó otra «bomba», es decir, un gran fichaje mediático, para poner el broche a un mercado exitoso. Cody Gakpo, del Liverpool, sujeto a que Andoni Iraola encuentre un sustituto, y Savinho, del Manchester City, han surgido como objetivos prioritarios para el puesto de extremo.
El Tottenham renueva la plantilla tras el susto
El interés del Tottenham por dar salida a Solomon forma parte de una importante reestructuración de la plantilla tras terminar en la 17.ª posición y rozar el descenso la temporada pasada. El Tottenham ha reestructurado su escala salarial para facilitar la llegada de fichajes estrella como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke, además de asegurar las incorporaciones de Marcos Senesi, Andy Robertson y Martin Dubravka como agentes libres.
Esta depuración en curso también podría allanar el camino para que el capitán Cristian Romero cierre un traspaso al Inter de Milán o al Atlético de Madrid antes de que comience la temporada, mientras que el posible regreso de Guglielmo Vicario a Italia abre la puerta a que Antonin Kinsky arranque como portero titular.
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El impulso del mercado de fichajes crece antes del estreno
Se espera que las negociaciones por la salida de Solomon se aceleren rápidamente y podrían resolverse en los próximos días, antes del inicio de la temporada de la Premier League el 21 de agosto. Hull y West Ham afrontan ahora una prueba de capacidad financiera mientras compiten por presentar las primeras ofertas por el extremo antes de la fecha límite.
The i Paper también informa de que la joven promesa Mikey Moore está preparado para otra cesión después de impresionar en el Rangers, con el club de la Bundesliga FC Koln y varios pretendientes del Championship tras sus pasos.
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