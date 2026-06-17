El Real Madrid y un fichaje de 150 millones de euros: Olise o Enzo Fernández

Cobra fuerza la hipótesis de Enzo Fernández, quien estaría dispuesto a fichar por el Real Madrid. El argentino, que disputa el Mundial con la Albiceleste, fue multado por el Chelsea tras un comentario a favor del club blanco: «Me gustaría vivir en España. Me gusta Madrid, me recuerda a Buenos Aires. Los jugadores viven donde quieren. Yo viviría en Madrid. Me defiendo en inglés, pero me sentiría más a gusto en español». Por ahora los Blues rechazan la idea de una cesión, aunque podrían cambiar de postura en las próximas semanas. Enzo Fernández llegó al Chelsea procedente del Benfica en enero de 2023 por 121 millones de euros.