Florentino Pérez y el Real Madrid están a punto de cerrar el fichaje de Diomande. Según elDiario AS, el club blanco lidera la carrera por el extremo de 19 años del RB Leipzig, codiciado por los grandes de Europa. Este posible fichaje llega tras un verano ajetreado para los blancos, que ya han cerrado traspasos de gran repercusión como los de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

Aunque el PSG parecía el favorito y alcanzó un acuerdo con el jugador el 28 de junio, no concretó la operación con el Leipzig. Liverpool también mostró interés, pero el Bernabéu ha prevalecido. El extremo ya conoce la Liga tras su paso por el Leganés, lo que ha agilizado las conversaciones sobre sus condiciones personales.



