Goal.com
El Real Madrid tiene que mover cielo y tierra para fichar a Rodri este verano y resolver por fin su enorme problema en el centro del campo

El Real Madrid, objetivamente, no está teniendo una temporada tan mala. Se encuentra a cuatro puntos del Barcelona, líder de La Liga, una diferencia que no es insuperable, y está en los octavos de final de la Liga de Campeones a pesar de una dura fase de liga. Sí, despidieron al entrenador Xabi Alonso y se enfrentan a la incertidumbre en el banquillo, pero el éxito no está fuera del alcance de los blancos en 2025-26.

Aun así, la tentación es buscar culpables si el Madrid no gana cada semana. Ya sea Kylian Mbappé, acusado de acaparar el balón y inflar sus estadísticas, Vinicius Jr., al que se le echa en cara su falta de mordiente, Álvaro Arbeloa, al que se le reprocha su falta de ideas tácticas, o el lateral derecho de la defensa, considerado demasiado débil, todos ellos tienen algo de verdad.

Pero ninguna explica una carencia más profunda y evidente en el equipo madridista. De hecho, a pesar de todas las inconsistencias en ataque y los fallos en defensa, hay un hecho que sigue siendo cierto: el Real Madrid no tiene un centrocampista central de élite.

Durante años, los blancos confiaron en tener un pivote en el centro del campo para resolver las cosas. Más recientemente, disfrutaron de la presencia de dos, Toni Kroos y Luka Modric, y quizás incluso tres, en ocasiones, dependiendo de lo que se pensara de Casemiro. Sin embargo, durante las dos últimas temporadas, han estado muy por debajo del nivel en el centro del campo.

Las soluciones no son fáciles. Sin duda, se pueden formar jugadores de talla mundial, pero en un club que realmente no da tiempo a los futbolistas para evolucionar, especialmente cuando hay títulos en juego, el método por defecto es sencillo: solucionar el problema con dinero.

Pero incluso así, los centrocampistas de talla mundial no crecen en los árboles. Da la casualidad de que el contrato de Rodri con el Manchester City está a punto de expirar y el Madrid parece interesado. Vuelven a circular rumores que afirman que el gigante español está interesado en fichar al ganador del Balón de Oro 2024. Sin duda, hay un hueco en el mediocampo del Madrid que podría llenar Rodri, y ya sea este verano o el próximo, el club necesita invertir en el mejor mediocampista polivalente del mundo.

    Abrumado por la responsabilidad

    Actualmente, el Madrid se muestra demasiado abierto cuando no tiene el balón, y tampoco es especialmente eficaz en posesión. Sus equipos de antaño, en su mejor momento, dominaban en ambos sentidos. Podían controlar el ritmo con la misma facilidad con la que frustraban los contraataques. Sin duda, era una cuestión de sistema, pero también dependía de jugadores de élite. 

    Actualmente, Aurelien Tchouameni es el único centrocampista defensivo del Madrid. En efecto, al exjugador del Mónaco se le pide que controle el centro del campo por sí solo, y da la sensación de que Tchouameni está haciendo todo lo que puede dadas sus limitaciones. Le falta velocidad y, aunque ha mejorado su comprensión del juego, Tchouameni a menudo se ve atrapado en situaciones adversas tras ser desplazado con demasiada facilidad hacia la izquierda o la derecha. 

    Con el balón, las cosas pueden ponerse igualmente difíciles. Lo ideal para el Madrid sería contar con alguien que marcara el ritmo, que calmara el juego cuando se tiene la posesión y que acelerara el juego en el momento adecuado. Tchouameni es preciso en los pases laterales, pero su capacidad para dar pases que rompen líneas es cuestionable. Según FotMob, su precisión en los pases largos es del 55 %, lo que le sitúa en el percentil 56 entre los centrocampistas de Europa.

    Todavía no hay sustituto para Kroos.

    Uno no puede evitar preguntarse cómo habría evolucionado Tchouameni si el Madrid hubiera sustituido a Kroos en 2024. El exinternacional alemán disfrutó de una de las mejores temporadas de su carrera en lo que resultó ser una despedida perfecta tras una brillante etapa con la camiseta blanca del Madrid. Kroos estuvo inmenso en la base del mediocampo y ayudó al equipo blanco a conquistar el doblete de Liga de Campeones y Liga. Sin duda, esa temporada será recordada por la calidad de Vinicius y el extraordinario debut de Jude Bellingham, pero Kroos fue quien hizo que todo funcionara. 

    En ese momento, hubo algunas voces que pedían que el Madrid acudiera al mercado de fichajes para sustituirlo, o al menos ofrecer alguna alternativa. Sin embargo, se negaron a hacerlo. Kroos tuvo el gesto simbólico de cederle su camiseta con el número 8 a Federico Valverde, a pesar de que el uruguayo nunca había jugado en el centro del campo defensivo y estaba mucho más acostumbrado a desempeñar un papel de mediocampista box-to-box. Se pensaba que Modric, ya entrado en años, podría intervenir y jugar más, pero el veterano no podía rendir con la misma regularidad que su antiguo compañero. 

    Así, en el verano de 2025, el Madrid seguía necesitando un nuevo centrocampista. Alonso pidió a Martín Zubimendi, de la Real Sociedad, pero este fichó por el Arsenal y no había ningún otro jugador de élite de ese calibre en el mercado. 

    Ajuste perfecto

    Rodri, sin embargo, sería la elección perfecta. Desde 2019, ha sido una constante en el equipo en evolución del Manchester City de Pep Guardiola, ganando cuatro veces la Premier League y una vez la Liga de Campeones. Independientemente de lo que se piense del resultado final, sus actuaciones en 2023-24 sin duda merecían estar en el podio del Balón de Oro como mínimo. 

    También ha demostrado una versatilidad crucial. Rodri puede jugar como número 6, número 8 o en una posición más adelantada, si es necesario. De hecho, Guardiola puede jugar con tantos centrocampistas ofensivos porque Rodri es capaz de controlar por sí solo el centro del campo, aunque en la temporada en la que ganó el Balón de Oro también contribuyó con 12 goles y 14 asistencias para su club y su selección.

    En esa misma campaña, estableció un récord en la Premier League con 3359 pases completados, incluidos 2122 en el campo contrario. El City y España permanecieron invictos desde marzo de 2023 hasta mayo de 2024 con él en el equipo, una racha de 73 partidos sin perder.

    Y luego está su perfil físico. Rodri mide 1,90 m y es muy ágil. Aunque no es necesariamente un velocista, ha conservado esa crucial explosividad a pesar de su reciente lesión de ligamento cruzado anterior, lo que le ayuda a retroceder y ganar tackles. Si Sergio Busquets fue el primer regista moderno, Rodri es la versión mejorada para la década de 2020. 

    De vuelta a casa

    El otro elemento a tener en cuenta es que Rodri es un chico de Madrid. Nació en la capital española y pasó un año en el Atlético de Madrid antes de fichar por el City. También se ha mostrado abierto a fichar por el Real Madrid.

    «Cerrar la puerta a cosas que pueden suceder o no no tendría mucho sentido. Si alguno de los otros grandes clubes del mundo muestra interés en mí, eso es positivo. Cuando llegue el día en que tenga que decidir mi futuro, cuando haya que tomar una decisión, cuantos más clubes te quieran, mejor», declaró tras ganar el Balón de Oro.

    Su interpretación del papel del centrocampista defensivo también sonaba bastante familiar: «Una de las partes más difíciles de este papel es saber qué hacer cuando se gana la posesión: cuándo arriesgar y cuándo calmar las cosas. Creo que esa es la cualidad más importante para un centrocampista defensivo, marcar el ritmo del partido. Si juegas el balón y buscas directamente a los delanteros todo el tiempo, tienes una «mentalidad ofensiva», pero perderás la posesión más a menudo y te enfrentarás a muchas más transiciones en tu contra. Pero si nunca juegas hacia los delanteros, hacia atrás o en horizontal, nunca llegarás a las zonas de peligro para marcar».

    Soluciones internas

    Se podría argumentar que el Madrid aún podría encontrar la solución a su problema en el centro del campo dentro de la propia plantilla. Arbeloa se ha mostrado dispuesto a convocar a jóvenes promesas de la cantera, como Thiago Pitarch, que ha sido titular recientemente. Hasta ahora, ha dado cuatro oportunidades de debutar como titulares a cuatro centrocampistas con un gran potencial. Por lo tanto, hay motivos para creer que alguno de ellos podría convertirse en una estrella mundial.

    También hay motivos para mantener la fe en Tchouameni. El internacional francés costó mucho dinero y sin duda ha mejorado a lo largo de la temporada. Eduardo Camavinga, a pesar de sus problemas de lesiones, también ha jugado antes en una posición más retrasada, especialmente en sus años de juventud en el Rennes. Si está en forma, se le podría dar otra oportunidad. 

    También existe la opción nuclear de recuperar a Dani Carvajal como lateral derecho y colocar a Trent Alexander-Arnold en una posición más retrasada en el centro del campo, con Valverde como número 8 para añadir equilibrio y Bellingham justo por delante de él. Sin embargo, eso dificultaría la inclusión de Vinicius y Mbappé, dada su falta de trabajo. 

    No hay tiempo que perder.

    La buena noticia para el Madrid es que a Rodri solo le quedan 15 meses de contrato y no parece que vaya a renovar pronto. El Madrid suele esperar a que un jugador sea agente libre antes de hacer su jugada, si puede evitarlo, pero la situación en el centro del campo está tan mal que tienen que actuar ya.

    Es difícil definir un precio. El City pagó más de 60 millones de libras por Rodri en 2019 y, a pesar de todo lo que ha conseguido en el Etihad, no pueden esperar recuperar mucho más que esa cantidad por un jugador que no está lejos de una grave lesión de rodilla y que pronto cumplirá 30 años, dada su situación contractual.

    Independientemente del dinero que haya en juego, la situación es sencilla para el Madrid: hay un hueco en forma de Rodri en su mediocampo y tienen que hacer todo lo posible para llenarlo ahora mismo.

