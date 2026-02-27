Getty
Traducido por
El Real Madrid teme que Kylian Mbappé, lesionado, se pierda el partido de la Liga de Campeones contra el Manchester City, admite el director
Madrid espera más claridad por parte del departamento médico.
Los titanes europeos se han enfrentado por sexta vez en las fases eliminatorias desde la temporada 2019-20, lo que prepara el escenario para otra batalla continental entre pesos pesados. El choque supone la continuación de una rivalidad europea moderna que se ha convertido en un elemento básico de las últimas rondas de la competición. Aunque ambos equipos se enfrentaron a principios de esta temporada en la fase de grupos, en la que el City se impuso por 2-1 en diciembre, lo que está en juego en la fase eliminatoria es mucho más importante. Los responsables del Real Madrid están ahora preocupados por si su emblemático número nueve estará en condiciones de liderar la delantera contra el equipo de Pep Guardiola, ya que el club espera más claridad por parte del departamento médico sobre su disponibilidad para la eliminatoria a doble partido.
- Getty
El director del Real Madrid expresa su preocupación por Mbappé
Tras el sorteo, Butragueño no pudo ocultar su preocupación por el estado del delantero. La ausencia del internacional francés supondría un duro golpe para los planes tácticos de Álvaro Arbeloa, dada su capacidad para decidir partidos en contraataque. La directiva del Real Madrid espera claramente una rápida recuperación, pero la falta de una fecha para su regreso está causando una gran inquietud interna en el Santiago Bernabéu, ahora que comienza la cuenta atrás para el partido de ida.
Durante su entrevista posterior al sorteo, Butragueño se mostró sincero sobre la situación del delantero y dijo: «Esperemos que no sea nada grave, porque es muy importante para nosotros. Por el momento, no sabemos si estará disponible para el partido contra el Manchester City».
La familiaridad de la rivalidad con el Manchester City
Más allá de las preocupaciones por las lesiones, el sorteo vuelve a enfrentar a los blancos con un equipo al que han llegado a conocer muy bien durante la última década. El duelo táctico se ha convertido en un tema recurrente de la Liga de Campeones, con ambos equipos intercambiando golpes en algunos de los partidos más memorables de la historia del torneo. Butragueño reconoció la naturaleza repetitiva del sorteo y el respeto que existe entre los dos gigantes del fútbol.
Reflexionando sobre la frecuencia de este enfrentamiento, el director señaló: «Es curioso que juguemos contra ellos cada temporada. Creo que ya van cinco seguidas. Nos conocemos muy bien. Tienen un gran equipo y una gran plantilla, lo que le da a Guardiola muchas opciones. Jugamos el primer partido en casa, lo que significa que tenemos que conseguir un buen resultado que podamos defender en Manchester».
- Getty
Expectativas para otro clásico europeo
A pesar de la amenaza de la posible ausencia de Mbappé, este partido se considera el evento más importante del fútbol europeo de clubes. Ambos equipos son sinónimo de juego ofensivo y excelencia técnica, lo que promete un espectáculo que captará la atención de todo el mundo. Las primeras valoraciones sugieren que la eliminatoria estará tan igualada como siempre, aunque el City podría tener una ligera ventaja psicológica tras su victoria en la fase de grupos al principio de la temporada.
Para el Real Madrid, la misión sigue siendo clara: encontrar la manera de superar el obstáculo del City, tanto si cuentan con su superestrella francesa como si no. Butragueño concluyó destacando el valor de entretenimiento que un partido tan mediático aporta al escenario mundial. Añadió: «Normalmente hay goles, es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo. La gente lo va a disfrutar mucho porque son partidos ofensivos, con dos equipos que quieren dominar».
Anuncios