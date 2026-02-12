El Real Madrid teme que Jude Bellingham, lesionado, pueda estar fuera mucho más tiempo de lo que se pensaba inicialmente.

El emblemático centrocampista del club sufrió una lesión hace poco más de una semana durante el derbi contra el Rayo Vallecano, un contratiempo que se produjo en los primeros diez minutos del partido.

El incidente tuvo lugar tras una carrera hacia la línea de fondo, donde Bellingham se detuvo repentinamente al sentir un dolor agudo en la parte posterior del muslo. Su reacción fue inmediata y preocupante: se llevó la mano directamente al tendón de la corva mientras se desplomaba sobre el césped, con el rostro incapaz de ocultar su inquietud.

Las escenas que siguieron fueron inquietantes para los aficionados del Madrid. Bellingham tuvo que ser sustituido inmediatamente, y las cámaras de televisión captaron al internacional inglés cubriéndose la cara con la camiseta mientras era atendido en el banquillo. Aunque en un principio se esperaba que se tratara de una lesión leve, el estado de ánimo ha cambiado significativamente en los días posteriores.