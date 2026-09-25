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El Real Madrid sigue de cerca la convulsión del Manchester City mientras Florentino Pérez podría reactivar su interés por Erling Haaland y otras estrellas del City
Los gigantes de la Champions League, en alerta por Haaland
El mundo del fútbol se ha visto sacudido por las informaciones de que el Manchester City ha sido declarado culpable de la gran mayoría de los cargos financieros presentados contra él por la Premier League. Según SPORT, el Real Madrid vuelve a estar vinculado con un movimiento por Erling Haaland, un jugador que desde hace tiempo cuenta con la admiración de la cúpula del Santiago Bernabéu.
Aunque el delantero noruego está actualmente vinculado por un contrato de larga duración en el Etihad, la incertidumbre en torno al futuro estatus del City en la máxima categoría ha provocado una intensa especulación. El Real Madrid ya intentó fichar al delantero antes de su llegada a Inglaterra en 2022, y el actual "terremoto" en el City podría reavivar ese interés si el club se ve obligado a cuadrar sus cuentas o desprenderse de activos con salarios elevados.
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El Real Madrid se enfrenta al dilema Haaland
Sin embargo, hacerse con la firma de Haaland sigue siendo un rompecabezas complejo para el Real Madrid, pese a la posible oportunidad. La actual parcela ofensiva del equipo madridista ya está repleta, tras la llegada de Kylian Mbappe y la excelencia constante de Vinicius Junior.
Además, el club invirtió recientemente mucho en la plantilla, y el fichaje de Diomande por 125 millones de euros ya ha reducido el margen disponible en la plantilla. Con jóvenes talentos como Endrick y Espi también compitiendo por minutos, Florentino Pérez necesitaría obrar un importante milagro administrativo para encajar al prolífico noruego en los planes de Jose Mourinho, especialmente porque, según se informa, el jugador no tiene cláusulas de salida específicas relacionadas con escenarios de descenso.
Apuntando a las joyas creativas en Mánchester
Más allá del evidente atractivo de Haaland, el Real Madrid también sigue de cerca a Rayan Cherki, un jugador que ya ha aparecido en su radar en varias ocasiones en el pasado. Cherki está considerado ampliamente como uno de los talentos creativos más singulares del fútbol europeo, con el desparpajo y la calidad técnica que suelen atraer la atención de los ojeadores del Bernabéu.
Sin embargo, el francés se enfrenta a un obstáculo similar al de Haaland: el centro del campo del Madrid y sus posiciones creativas ya están repletos de calidad, con jugadores como Jude Bellingham, Arda Guler y Brahim Diaz. Si una crisis en el City provoca una reestructuración de la plantilla, el Madrid podría verse tentado a moverse, pero antes tendría que hacer sitio en un equipo que ya cuenta con una profundidad importante en el frente de ataque.
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El Real Madrid sigue de cerca a Gvardiol
Los refuerzos defensivos también son una posibilidad para el gaint español, con Josko Gvardiol identificado como un objetivo a largo plazo. El internacional croata estuvo muy vinculado con un movimiento a la capital española durante el último mercado de fichajes de verano, pero finalmente optó por comprometer su futuro con el Manchester City al firmar una enorme renovación de contrato con el City hasta 2031.
El Real Madrid ha tenido problemas de consistencia y fiabilidad en la posición de central esta temporada debido a varias lesiones, lo que convierte a un jugador del calibre de Gvardiol en una opción atractiva. Aunque su nuevo contrato dificulta un traspaso, una sanción severa que comprometa el proyecto a largo plazo del City podría cambiar por completo el panorama del mercado.
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