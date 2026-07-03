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El Real Madrid se pronuncia sobre los rumores sobre el traspaso de Enzo Fernández después de que el agente de la estrella del Chelsea insinuara un posible fichaje este verano
Se desmienten rotundamente los rumores sobre un posible traspaso
El gigante español ha desmentido rotundamente las informaciones que sugerían que el entrenador José Mourinho presionaba para fichar a la estrella del Chelsea, descontenta con su situación, para el Bernabéu. Los medios habían relacionado intensamente al mediapunta de 25 años con un traspaso a la capital española para reforzar el mediocampo de los Blancos. Sin embargo, el club publicó un comunicado oficial para acallar los rumores y proteger sus relaciones institucionales.
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Un comunicado oficial desmiente cualquier relación
ElReal Madrid ha publicado un comunicado en su web para aclarar que no ha negociado con el equipo londinense y que no tiene interés deportivo en el centrocampista, aunque respeta al club de la Premier League.
El club declaró: «Ante las informaciones sobre un supuesto interés del Real Madrid CF por el jugador Enzo Fernández, el club aclara que no ha realizado ni tiene intención de realizar ningún esfuerzo, directo o indirecto, para ficharlo.
El Real Madrid respeta a Enzo Fernández, un gran futbolista, y al Chelsea FC, con el que mantiene una excelente relación institucional.
Por respeto al Chelsea FC y por lealtad institucional, el club desmiente categóricamente estas especulaciones infundadas.
El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la ausencia de cualquier acción por su parte, se siga difundiendo información que no se ajusta a la realidad y que solo contribuye a generar confusión entre la afición y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas.
La plantilla del centro del campo sigue sin estar definida
Aunque se ha alejado de Fernández, el gigante de La Liga ya reforzó el centro del campo fichando a Bernardo Silva, procedente del Manchester City como agente libre. Su llegada obliga a vender para incorporar más centrocampistas, lo que pone en duda el futuro de Aurélien Tchouameni y Eduardo Camavinga, seguidos por el Manchester United.
Mientras, su agente, Javier Pastore, admite que el jugador, tasado en 120 millones de libras, considera dejar Stamford Bridge.
El argentino generó revuelo al confesar su deseo de vivir en Madrid, lo que avivó los rumores de un fichaje por el Real Madrid y le costó ser marginado temporalmente por el entonces técnico, Liam Rosenior.
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Se prevé una intensa batalla en el mercado
Se espera una intensa batalla de fichajes en Europa cuando el mercado de verano alcance su pico. El Arsenal mantiene un interés secundario en el exjugador del Benfica, pero prioriza el fichaje más asequible del capitán del Newcastle, Bruno Guimaraes.
Le quedan seis años de contrato en Stamford Bridge, así que el Chelsea parte con ventaja en la negociación y pedirá una prima astronómica.
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