ElReal Madrid ha publicado un comunicado en su web para aclarar que no ha negociado con el equipo londinense y que no tiene interés deportivo en el centrocampista, aunque respeta al club de la Premier League.

El club declaró: «Ante las informaciones sobre un supuesto interés del Real Madrid CF por el jugador Enzo Fernández, el club aclara que no ha realizado ni tiene intención de realizar ningún esfuerzo, directo o indirecto, para ficharlo.

El Real Madrid respeta a Enzo Fernández, un gran futbolista, y al Chelsea FC, con el que mantiene una excelente relación institucional.

Por respeto al Chelsea FC y por lealtad institucional, el club desmiente categóricamente estas especulaciones infundadas.

El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la ausencia de cualquier acción por su parte, se siga difundiendo información que no se ajusta a la realidad y que solo contribuye a generar confusión entre la afición y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas.