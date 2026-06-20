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El Real Madrid se pronuncia sobre el interés por Michael Olise ante los rumores de una oferta millonaria por la estrella del Bayern de Múnich
El Real Madrid desmiente rotundamente los rumores sobre Olise
En un movimiento inusual en el ajetreado mercado de fichajes de verano, el Real Madrid ha desmentido que pretenda fichar a Olise. El francés brilló en la Bundesliga, lo que llevó a rumores de que Florentino Pérez buscaba ficharlo. Olise jugó 52 partidos la temporada pasada, marcó 22 goles y dio 31 asistencias.
Sin embargo, el club ha emitido un comunicado oficial para desmentir los rumores, asegurando que no ha habido contactos ni con el entorno del jugador ni con el Bayern.
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Comunicado oficial del club sobre la estrella del Bayern de Múnich
La directiva del Bernabéu emitió un comunicado para aclarar: «Ante las informaciones sobre un supuesto interés del Real Madrid C.F. en el jugador del Bayern de Múnich Michael Olise, el club desea aclarar que no ha mantenido ningún contacto, directo o indirecto, con el jugador, sus representantes o cualquier persona relacionada con él».
Durante la campaña electoral, Pérez negó que Olise fuera el objetivo y reveló un plan de oferta de 150 millones de euros, cifra que el club aclaró después que iba destinada a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Con esta aclaración, el Real Madrid busca poner fin a las especulaciones y mantener el foco en los preparativos de la plantilla actual.
Mantener el vínculo con el Bayern de Múnich
El Real Madrid, al desmentir su interés por Olise, recordó el vínculo profesional histórico con el Bayern. Ambos clubes tienen una larga relación profesional y el Madrid aclaró que nunca eludiría los canales oficiales para contactar a un jugador. Aunque el club suele guardar silencio sobre fichajes, en 2023 desmintió los rumores sobre Kylian Mbappé, un año antes de su llegada al Bernabéu.
«El Real Madrid también desea destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con el que comparte una larga historia de respeto mutuo, cooperación y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se ajustan a la realidad», añadió el club.
- AFP
La lealtad institucional, en primer plano
El comunicado reitera el protocolo que rige las actividades de ambos clubes. El Madrid subrayó que «ambos clubes siempre han mantenido una relación de confianza y respeto mutuo. Esto se refleja, entre otras cosas, en la convicción compartida de que cualquier interés por un jugador del otro club debe discutirse primero entre los clubes, de acuerdo con los principios de lealtad institucional que históricamente han regido las relaciones entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid».
Olise, uno de los jóvenes talentos más codiciados, seguirá en Múnich. Esta semana el Madrid anunció los fichajes de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, y Pérez prometió el de Denzel Dumfries.