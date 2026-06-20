El Real Madrid se pronuncia sobre el interés por Michael Olise ante los rumores de una oferta millonaria por la estrella del Bayern de Múnich

En un movimiento inusual en el ajetreado mercado de fichajes de verano, el Real Madrid ha desmentido que pretenda fichar a Olise. El francés brilló en la Bundesliga, lo que llevó a rumores de que Florentino Pérez buscaba ficharlo. Olise jugó 52 partidos la temporada pasada, marcó 22 goles y dio 31 asistencias.

Sin embargo, el club ha emitido un comunicado oficial para desmentir los rumores, asegurando que no ha habido contactos ni con el entorno del jugador ni con el Bayern.