El Real Madrid se interesa por Piero Hincapié, del Arsenal, mientras continúa la campaña de fichajes de verano de José Mourinho

Los nuevos campeones de la Premier League aprecian mucho a Hincapie, quien fue clave en la conquista del título y en la clasificación del equipo de Mikel Arteta para la final de la Liga de Campeones.

Según ESPN, cualquier fichaje para la defensa o el centro del campo dependerá de las salidas. Con cinco centrales tras la marcha de David Alaba, el club estudia ofertas por Raúl Asencio para hacer hueco.