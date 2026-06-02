El Real Madrid se interesa por Denzel Dumfries mientras el Inter negocia para fichar a su sustituto

El Real Madrid avanza en su plan de reforzar la plantilla pese a las elecciones presidenciales en el Santiago Bernabéu. El club prioriza los laterales tras una temporada defensiva irregular.

La salida de Dani Carvajal este verano dejó a los blancos solo con Trent Alexander-Arnold en esa posición, por lo que buscan un sucesor. Dumfries es el principal candidato: según Gianluca Di Marzio, el Real Madrid ya hizo un primer contacto para ficharlo del Inter este verano.