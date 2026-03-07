Getty Images Sport
El Real Madrid se enfrenta a una nueva lesión preocupante, la de Álvaro Carreras, antes del partido contra el Manchester City, tras la baja de Jude Bellingham y Kylian Mbappé
Carreras se enfrenta a una carrera contrarreloj para el miércoles.
Aunque hay un ligero optimismo en el departamento médico, su disponibilidad para el próximo choque europeo está lejos de estar garantizada, según informa AS. El defensa pasó el sábado trabajando en el gimnasio y sometiéndose a una fisioterapia intensiva en lugar de entrenar sobre el césped, por lo que su estado físico se evaluará día a día a medida que se acerque el partido contra el Manchester City. El partido de ida de los octavos de final está previsto para el próximo miércoles, lo que deja al español muy poco tiempo para demostrar su estado físico.
Bellingham y Mbappé, descartados para el partido de ida
La situación con respecto a las estrellas del club es más clara, pero frustrante, ya que tanto Jude Bellingham como Kylian Mbappé son bajas seguras para el partido de ida. Bellingham continúa recuperándose de una grave rotura muscular sufrida en febrero, mientras que la rodilla izquierda de Mbappé muestra signos de mejora. Ambas superestrellas están ahora centradas en el partido de vuelta en el Etihad Stadium, y el club espera que puedan participar en el encuentro decisivo de la eliminatoria.
Camavinga ofrece un rayo de esperanza.
Eduardo Camavinga ha dado un inusual impulso a Arbeloa tras volver a entrenar a pleno rendimiento tras una persistente infección dental. A pesar de algunas molestias, se espera que el francés esté disponible para la selección, un acontecimiento muy bienvenido tras un período turbulento en el que fue excluido contra el Getafe y se quedó en la grada durante la victoria del Madrid por 2-1 contra el Celta de Vigo el viernes. Aunque viajó a Vigo, muchos creen que el comentario de Arbeloa: «Estoy muy contento por la gente que quería venir», estaba dirigido directamente a la situación reciente del centrocampista.
Lista creciente de ausentes
La plantilla del Real Madrid se está quedando cada vez más mermada, con solo 17 jugadores del primer equipo disponibles actualmente. Eder Militao y David Alaba siguen de baja por lesiones de larga duración, mientras que Rodrygo se prepara para una operación de ligamento cruzado anterior. Arbeloa debe ahora encontrar la manera de superar el partido de ida sin varias figuras influyentes.
