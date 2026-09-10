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El Real Madrid se dispone a ofrecer una ampliación de contrato a Thibaut Courtois tras su heroísmo ante el Inter
El Madrid planea ampliar el contrato de Courtois
Courtois ha sido la base indiscutible de la defensa del Madrid durante la última década. Tras su espectacular actuación contra el Inter, la dirección deportiva del club está lista para asegurar su futuro a largo plazo en el Santiago Bernabéu.
Según informa Cope, el gigante español está deseando iniciar las conversaciones para la renovación en los próximos días. El objetivo principal es ampliar su actual contrato, asegurando que el jugador de 33 años siga siendo un activo vital durante los próximos años.
Asegurar la firma del guardameta acabaría con cualquier debate persistente sobre su posición. También allana el camino para que Courtois complete al menos una histórica décima temporada defendiendo la portería del Real Madrid.
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Apuesta por un proceso de renovación rápido
La urgencia por renovar a Courtois se debe a su increíble regularidad al inicio de la presente temporada. Su exhibición bajo palos ante el Inter no hizo más que subrayar lo que la cúpula del Madrid ya sabía.
El mismo informe indica que la directiva del club está preparada para realizar de inmediato una propuesta formal. Se espera que los primeros contactos entre ambas partes tengan lugar en las próximas horas para definir el marco de un nuevo acuerdo.
Existe una voluntad mutua de cerrar el acuerdo rápidamente. El Real Madrid reconoce que asegurar la continuidad de uno de los mejores porteros del mundo es una prioridad absoluta para mantener su éxito en las competiciones nacionales y europeas.
Compromiso total con la causa madridista
La dedicación de Courtois al Madrid no ha hecho más que crecer en los últimos meses. Tras dejar oficialmente la selección de Bélgica, el veterano guardameta está ahora completamente centrado en su carrera de club.
Este enfoque absoluto se ha traducido en actuaciones de élite sobre el terreno de juego, demostrando que la edad no es más que un número. Actualmente, con 34 años, Courtois sigue estando en la cima de sus capacidades físicas y técnicas.
Tradicionalmente, los porteros disfrutan de carreras más largas al más alto nivel en comparación con los jugadores de campo. En consecuencia, el hecho de que vaya cumpliendo años no se considera una preocupación ni para el cuerpo técnico del Madrid ni para la directiva.
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Las negociaciones podrían incluir un pequeño debate contractual
Aunque el plan inicial del Madrid es ofrecer una ampliación de un año, hasta la temporada 2027-28, las negociaciones pueden requerir cierto compromiso. El club prefiere tradicionalmente gestionar a los jugadores veteranos con una política estricta de renovación año a año.
Sin embargo, dado su rendimiento excepcional, Courtois está en una posición de fuerza para negociar. El belga podría pedir con lógica una ampliación garantizada de dos años para tener la máxima estabilidad en el capítulo final de su carrera.
Se espera un pequeño pulso en los despachos, pero ambas partes están fundamentalmente alineadas en el resultado. En última instancia, todo apunta a una resolución rápida, que permitiría a Courtois seguir dominando bajo palos en la capital española.
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