Courtois ha sido la base indiscutible de la defensa del Madrid durante la última década. Tras su espectacular actuación contra el Inter, la dirección deportiva del club está lista para asegurar su futuro a largo plazo en el Santiago Bernabéu.

Según informa Cope, el gigante español está deseando iniciar las conversaciones para la renovación en los próximos días. El objetivo principal es ampliar su actual contrato, asegurando que el jugador de 33 años siga siendo un activo vital durante los próximos años.

Asegurar la firma del guardameta acabaría con cualquier debate persistente sobre su posición. También allana el camino para que Courtois complete al menos una histórica décima temporada defendiendo la portería del Real Madrid.