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El Real Madrid se dispone a ofrecer a Jude Bellingham una importante renovación de contrato hasta 2031
El Real Madrid abre conversaciones para renovar a Bellingham
El Real Madrid ha iniciado negociaciones para un nuevo contrato para Bellingham. El club no tiene ninguna intención de esperar a que expire su actual contrato, que se extiende hasta 2029, antes de actuar. Según una información de Matteo Moretto, el gigante español pretende situar al centrocampista exactamente en el mismo escalón salarial que Vinicius Jr y Kylian Mbappe. La renovación prevista igualaría la reciente ampliación del brasileño, situándolo en 48 millones de euros por temporada. El club no quiere que sus jóvenes jugadores más importantes cobren salarios desfasados mientras otros disfrutan de remuneraciones del tramo más alto.
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Bellingham recupera su mejor versión
Bellingham ha disfrutado de un inicio explosivo de la presente campaña a las órdenes de Jose Mourinho, con dos goles y tres asistencias en cuatro partidos de La Liga. Esta gran racha de forma supone un resurgir bienvenido tras una complicada campaña anterior, en la que su producción bajó a ocho goles y cinco asistencias en 40 apariciones entre todas las competiciones. El internacional inglés está reproduciendo ahora las deslumbrantes cifras de su año de debut con Carlo Ancelotti, cuando firmó 15 goles y dio 15 asistencias en 58 partidos, lo que tranquiliza a la cúpula del Madrid al confirmar que sigue siendo una pieza central de su proyecto a largo plazo.
Resistiendo el interés de la Premier League
Los representantes de Bellingham ya están inmersos en conversaciones con el club para cerrar los detalles, impulsadas por el creciente interés de la Premier League y por el deseo de protegerse ante posibles acercamientos en 2027.
Lejos de indicar que el centrocampista quiera marcharse, el movimiento refleja la determinación del Real Madrid de premiar su gran estado de forma y asegurar su futuro.
El gigante español está listo para elevarlo a su escala salarial más alta, con 48 millones de euros por temporada junto a Kylian Mbappe. Moretto compartió una actualización alentadora sobre las conversaciones en curso al afirmar: "Hay optimismo en que pronto se alcanzará un acuerdo".
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¿Qué pasa ahora con el centrocampista?
Mientras las negociaciones avanzan sin problemas, el Real Madrid confía en cerrar la renovación rápidamente. Bellingham centrará ahora toda su atención en lo que ocurra sobre el terreno de juego a las órdenes de Mourinho, decidido a impulsar a su equipo hacia títulos nacionales y continentales. Asegurar su compromiso hasta 2031 acabará de forma efectiva con cualquier conversación prematura sobre un regreso al fútbol inglés.
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