El Real Madrid, sancionado por la UEFA tras ser visto a un aficionado haciendo el saludo nazi durante el polémico partido contra el Benfica, tras la polémica por el racismo contra Vinicius Jr
Gigantes españoles sancionados
La UEFA ha impuesto una sanción económica y el cierre condicional del estadio del Real Madrid tras una serie de incidentes polémicos durante el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica. El Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) del organismo rector tomó medidas después de que un aficionado fuera filmado haciendo un saludo nazi en las gradas del Santiago Bernabéu el 25 de febrero de 2026.
El actual campeón de Europa se aseguró una victoria por 2-1 esa noche, pero el resultado se ha visto empañado por el comportamiento de una minoría de aficionados. La sanción incluye una multa de 15 000 euros y el cierre de 500 asientos en la grada sur inferior, aunque este último se suspende durante un periodo de prueba de un año.
El club adopta una postura firme contra el extremismo.
En un comunicado oficial en el que se confirmaban las sanciones, la CEDB señalaba: «Multar al Real Madrid C.F. con 15 000 € y ordenar el cierre parcial del estadio del Real Madrid C.F. (es decir, 500 asientos adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid C.F. juegue como club anfitrión, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados. Dicho cierre del estadio queda suspendido durante un periodo de prueba de un (1) año, a partir de la fecha de la presente decisión».
El Madrid respondió rápidamente a las imágenes, confirmando que el individuo fue expulsado y se enfrenta a una prohibición de por vida. El club declaró: «El Real Madrid C. F. anuncia que ha solicitado urgentemente a la Comisión Disciplinaria del club que inicie un procedimiento de expulsión inmediata del socio que fue captado por las cámaras de televisión realizando el saludo nazi en la zona donde se encuentra la grada de animación, momentos antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Benfica. Este socio fue identificado por el personal de seguridad del club momentos después de aparecer en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid condena este tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad».
Las tensiones llegan al límite en un doble partido muy reñido.
El incidente echó más leña al fuego en una eliminatoria ya dominada por las acusaciones de abuso racial. En el partido de ida en Lisboa, Vinicius Jr. afirmó que Gianluca Prestianni, del Benfica, le había insultado. Aunque Prestianni niega las acusaciones, se le impuso una suspensión provisional y se perdió el partido de vuelta en Madrid.
Vinicius se ha convertido cada vez más en el rostro del movimiento contra la discriminación en el fútbol, y el presidente de La Liga, Javier Tebas, dijo recientemente sobre él: «Está en el centro porque es el líder en esta lucha contra el racismo. No hay excusa para no defender a Vinicius contra estos insultos».
Los momentos decisivos del Real Madrid
Madrid debe ahora garantizar que no se produzcan más incidentes durante las fases eliminatorias de 2025-26 para evitar el cierre de estadios. El equipo de Álvaro Arbeloa se enfrentará al Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones, con el partido de ida previsto para el 11 de marzo y el de vuelta para el 17 de marzo. Pero antes de eso, los blancos se enfrentarán al Celta de Vigo en La Liga, donde ahora se encuentran a cuatro puntos del líder, el Barcelona, tras dos derrotas consecutivas.
