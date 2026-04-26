El Real Madrid «sabe» que José Mourinho quiere regresar al club por todo lo alto, tras revelarse la fecha de vencimiento de la cláusula de rescisión del Benfica

A pesar de su entusiasmo, Mourinho no es el favorito indiscutible para ocupar el banquillo. El club realiza una exhaustiva evaluación de mercado y, según informes, varios candidatos de alto perfil lo superan en la lista. Jurgen Klopp es la opción preferida de la directiva, mientras que Mauricio Pochettino permanece como alternativa sólida, respaldado por la admiración que Florentino Pérez le profesa desde hace tiempo. Por ello, Mourinho debe competir para convencer a los responsables de que su brillantez táctica y su experiencia previa gestionando la presión de la capital lo convierten en el candidato ideal.