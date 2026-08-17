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El Real Madrid rompe con la tradición: el club prescinde de las presentaciones en el Bernabéu y de las ruedas de prensa para sus nuevos fichajes
Bienvenidas íntimas en lugar de espectáculos públicos
En un cambio significativo respecto a las tradiciones de la era «Galáctica», el Real Madrid ha decidido que no habrá ni presentación pública en el Bernabéu ni ruedas de prensa oficiales para sus últimos fichajes, según Marca.
El club ha optado por un formato mucho más discreto, con actos institucionales y privados en los que Florentino Pérez recibirá personalmente a los seis fichajes del verano junto al nuevo entrenador, Jose Mourinho.
El club ha descrito este nuevo planteamiento como «actos sencillos y familiares» que permiten al presidente conocer directamente a los seres queridos de los jugadores. Y, lo que es más importante, no habrá presencia de la prensa ni atención a los medios durante estos encuentros, lo que significa que ninguno de los nuevos fichajes ofrecerá una rueda de prensa de presentación tradicional.
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La transición hacia una nueva era
La decisión de eliminar las grandes presentaciones refleja un cambio más amplio en la forma en que el club opera bajo la actual directiva. Al apartar el foco mediático de las llegadas individuales, el club espera fomentar un ambiente de equipo más unido desde el primer día.
También cumple una función práctica, ya que las renovaciones en curso y el apretado calendario en el Bernabéu hacen que los grandes actos públicos sean más difíciles de coordinar que en décadas anteriores. Aunque los aficionados pueden echar de menos el espectáculo de una presentación tradicional, la directiva cree que estas bienvenidas «orientadas a la familia» proporcionan una mejor base para el éxito a largo plazo.
Mourinho se centra en el estreno de LaLiga
Este cambio de calendario permite al equipo mantener el foco en los asuntos futbolísticos mientras prepara la temporada nacional. Tras una convincente victoria por 3-0 sobre el Schalke 04 en Alemania, el equipo disfrutó de un día libre antes de volver a los entrenamientos para preparar su debut liguero contra el Espanyol.
A pesar de la falta de repercusión pública, el club sigue activo en el mercado bajo la dirección de Mourinho. Según se informa, el técnico portugués ha dado luz verde al fichaje de una de las estrellas del Arsenal, Martin Zubimendi, para reforzar sus opciones en el centro del campo.
Sin embargo, la directiva se ha mostrado firme en su postura de que no llegará ningún otro jugador a menos que antes salgan miembros de la plantilla actual, lo que pone de relieve un enfoque más calculado en la construcción del equipo este verano.
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La búsqueda del equilibrio en el centro del campo
La llegada de Mourinho ha traído consigo un intenso escrutinio sobre su planteamiento táctico, especialmente después de quedarse sin varios objetivos clave. El exentrenador del Chelsea y del Inter se ha visto obligado a buscar soluciones internas después de que Rodri rechazara un traslado a la capital española para fichar por el Barcelona, rival directo.
Durante los amistosos de pretemporada, el técnico ha utilizado un sistema 4-2-3-1, probando varias combinaciones para sustituir el perfil que perdió cuando Rodri optó por el Camp Nou. Bernardo Silva, fichado desde el Manchester City, se ha perfilado como el principal candidato para ocupar ese rol por su flexibilidad táctica y su capacidad para marcar el ritmo.
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