En un cambio significativo respecto a las tradiciones de la era «Galáctica», el Real Madrid ha decidido que no habrá ni presentación pública en el Bernabéu ni ruedas de prensa oficiales para sus últimos fichajes, según Marca.

El club ha optado por un formato mucho más discreto, con actos institucionales y privados en los que Florentino Pérez recibirá personalmente a los seis fichajes del verano junto al nuevo entrenador, Jose Mourinho.

El club ha descrito este nuevo planteamiento como «actos sencillos y familiares» que permiten al presidente conocer directamente a los seres queridos de los jugadores. Y, lo que es más importante, no habrá presencia de la prensa ni atención a los medios durante estos encuentros, lo que significa que ninguno de los nuevos fichajes ofrecerá una rueda de prensa de presentación tradicional.