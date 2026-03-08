Getty Images Sport
Traducido por
El Real Madrid retira a Rodri de la lista de fichajes en vísperas del partido contra el Manchester City, pero sigue interesado en Adam Wharton
El factor Guardiola y la incertidumbre del City
Los blancos están sin duda buscando refuerzos para el centro del campo con el fin de mejorar su motor, pero el español de 29 años no entra actualmente en los planes de la directiva del Madrid, según AS. Rodri, cuyo contrato en el Etihad Stadium dura hasta junio de 2027, está sopesando sus opciones mientras los responsables del Manchester City presionan para que renueve. El futuro del centrocampista sigue siendo un tema central de conversación en la Premier League, especialmente con la incertidumbre que rodea la permanencia a largo plazo de Pep Guardiola. No es ningún secreto que varias figuras clave dentro del vestuario del City están sopesando sus próximos movimientos en función de si Guardiola decide seguir al frente del equipo.
- Getty Images Sport
El cambio estratégico de Madrid en la planificación del mediocampo
Aunque la admiración por el internacional español es innegable en los pasillos del Bernabéu, los directivos del club lo han sacado de la lista de prioridades inmediatas. Según informa AS, el foco de atención en Madrid se ha desplazado hacia los talentos emergentes que encajan en la reciente estrategia de fichajes del club, centrada en identificar a jugadores con un gran potencial. Adam Wharton, la sensación del Crystal Palace, se ha convertido en un serio candidato, junto con Kees Smit, del AZ Alkmaar, y Vitinha, del PSG. Estos nombres representan un perfil de inversión diferente, ya que el campeón español busca restablecer el equilibrio en su plantilla tras la legendaria era de Toni Kroos y Luka Modric.
Silencio familiar sobre el futuro de Rodri
El entorno del jugador se ha mantenido hermético con respecto a una posible salida del Etihad Stadium. Antonio Hernández, padre de Rodri, se refirió recientemente a los rumores durante una aparición pública. En su intervención en los Premios Nacionales del Deporte, declaró: «Se encuentra muy a gusto donde está. Entenderán la reserva natural en estas circunstancias. No sé nada y lo digo sinceramente. No sé nada, la historia está por escribir. Está loco por ir al Mundial».
Los comentarios de su padre reflejan la concentración profesional del centrocampista del City, que recientemente ha recuperado el ritmo tras una lesión. Tras perderse una parte importante de la temporada, incluida una visita previa al Bernabéu durante la fase de grupos de la Liga de Campeones, Rodri ha disputado ahora 11 partidos consecutivos de la Premier League. Su vuelta a la plena forma física supone un gran impulso para Guardiola, pero parece haber coincidido con el interés del Madrid por opciones más jóvenes como Wharton.
- Getty Images Sport
Mantener la rivalidad en la Liga de CampeonesEl enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City se ha convertido en el partido definitivo del fútbol europeo moderno, ya que es la séptima vez que se enfrentan en una década. Aunque la batalla táctica en el campo será el centro de atención, las historias subyacentes del mercado de fichajes siempre tienen un gran peso. Los directivos del Madrid siempre han valorado el perfil de Rodri, pero la lesión que sufrió a principios de esta temporada creó una distancia natural entre las dos partes durante un periodo crucial de seguimiento.
Anuncios