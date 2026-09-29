Según AS, Mbappé ha comenzado su recuperación en Valdebebas tras sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El atacante francés dejó de jugar al sentir dolor después de marcar su gol contra Turquía el pasado viernes, una decisión que evitó una lesión mucho más grave.

El Real Madrid estuvo en contacto constante con la Federación Francesa de Fútbol y en un primer momento temió que fuera necesaria una operación. Sin embargo, las pruebas confirmaron que el delantero solo estará de baja entre 10 y 12 días, lo que permitió al club respirar aliviado.