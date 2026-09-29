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El Real Madrid respira aliviado después de que Kylian Mbappe evite una operación de rodilla tras sus compromisos internacionales
Susto por lesión para la estrella del Madrid
Según AS, Mbappé ha comenzado su recuperación en Valdebebas tras sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El atacante francés dejó de jugar al sentir dolor después de marcar su gol contra Turquía el pasado viernes, una decisión que evitó una lesión mucho más grave.
El Real Madrid estuvo en contacto constante con la Federación Francesa de Fútbol y en un primer momento temió que fuera necesaria una operación. Sin embargo, las pruebas confirmaron que el delantero solo estará de baja entre 10 y 12 días, lo que permitió al club respirar aliviado.
- AFP
Mourinho estudia la fecha de regreso
Mbappé empezó su rehabilitación el lunes y continuó hoy con su trabajo. En teoría, el delantero debería estar disponible para el regreso de LaLiga ante el Villarreal el 10 de octubre en el Santiago Bernabéu.
Sin embargo, el Real Madrid tiene que considerar los riesgos de precipitar su vuelta demasiado pronto. El técnico Jose Mourinho está valorando actualmente si darle descanso para ese partido. El club afronta poco después dos enormes encuentros a domicilio: se medirá a la Roma el 14 de octubre antes de viajar al Camp Nou para el Clásico el 25 de octubre.
Ajustes tácticos sin Mbappé
Con su jugador estrella en proceso de recuperación, el cuerpo técnico tiene hasta cuatro soluciones distintas para reorganizar el ataque. Mourinho podría simplemente mantener el sistema actual y colocar a Espi en lugar de Mbappe. Sin embargo, el técnico portugués ve al internacional sub-21 más como un delantero tradicional para desmontar defensas cerradas. Otra alternativa principal es utilizar a Jude Bellingham como falso nueve, un papel que desempeñó a las órdenes de Carlo Ancelotti. Esta configuración permitiría a Arda Guler jugar por detrás de Bellingham, coexistiendo con Diomande en la banda derecha.
- Getty Images
Qué viene ahora para el Madrid
El Real Madrid ha dejado claro que no quiere que Mbappe juegue con ninguna molestia. Esperará hasta que esté al 100 % antes de que vuelva al terreno de juego. Mourinho probará sus alternativas tácticas en los próximos días para preparar el partido ante el Villarreal.
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