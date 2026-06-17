El Real Madrid rescinde el contrato de su estrella, quien rechaza al Ajax para quedarse en La Liga

El internacional español ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego de forma regular en los últimos años. La temporada pasada, Ceballos disputó tan solo 826 minutos en 23 partidos: 16 en La Liga y cuatro en la Liga de Campeones. Además, el Arsenal lo cedió durante dos cursos, donde jugó 77 encuentros, marcó dos goles y ganó la FA Cup 2020.

En dos temporadas en la Premier League inglesa jugó 77 partidos, marcó dos goles y ganó la FA Cup 2020 con los londinenses. A pesar de sus 15 títulos con su club de origen, la escasez de minutos le empujó a buscar una salida definitiva.