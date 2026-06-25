Desde hace tiempo, el Inter admira las cualidades técnicas de Nico Paz. Es el típico jugador capaz de iluminar el juego desde tres cuartos de campo y crear superioridad numérica, algo que el club nerazzurro busca para ser más impredecible y dejar atrás el 3-5-2. A esto se suma la amistad entre el vicepresidente del club campeón de Italia, Javier Zanetti, y el padre del jugador. Además, el Inter y el Real Madrid ya han negociado el fichaje de Dumfries —los blancos pagarán la cláusula— y el presidente Marotta se reunió en Madrid con Florentino Pérez para mostrar interés por algunos posibles descartes. Es posible que entonces también hayan mencionado a Nico Paz. Tras la caída de la opción Palestra, ¿reinvertirán ese ahorro para dar el gran golpe, financiándolo con las ventas ya previstas?