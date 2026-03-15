Mbappé no es el único jugador que supone un refuerzo para Álvaro Arbeloa a la hora de confeccionar la convocatoria. Carreras también ha dado pasos importantes en su recuperación, completando parte del entrenamiento con el grupo el domingo. El cuerpo técnico se muestra optimista respecto a su disponibilidad y espera que entre en la convocatoria para el partido decisivo en el Etihad Stadium.

El defensa tiene previsto participar en una última sesión de entrenamiento el lunes por la tarde en suelo inglés. Si supera esa sesión sin problemas, proporcionará a Arbeloa una flexibilidad táctica muy necesaria frente a un Manchester City conocido por su implacable presión ofensiva bajo la batuta de Pep Guardiola.