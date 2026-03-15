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El Real Madrid recibe una buena noticia sobre Kylian Mbappé de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City
Mbappé vuelve a los entrenamientos con el equipo
Según Marca, el francés completó toda la sesión junto a sus compañeros, lo que hace albergar esperanzas de que pueda jugar a mitad de semana contra el equipo de Pep Guardiola. Salvo que surja algún contratiempo de última hora durante los últimos preparativos en España, Mbappé parece tener prácticamente asegurada su plaza en el avión con destino a Mánchester, mientras el Real Madrid busca asegurarse su pase a cuartos de final.
- Carreras
Carreras está a punto de volver para el partido en Etihad
Mbappé no es el único jugador que supone un refuerzo para Álvaro Arbeloa a la hora de confeccionar la convocatoria. Carreras también ha dado pasos importantes en su recuperación, completando parte del entrenamiento con el grupo el domingo. El cuerpo técnico se muestra optimista respecto a su disponibilidad y espera que entre en la convocatoria para el partido decisivo en el Etihad Stadium.
El defensa tiene previsto participar en una última sesión de entrenamiento el lunes por la tarde en suelo inglés. Si supera esa sesión sin problemas, proporcionará a Arbeloa una flexibilidad táctica muy necesaria frente a un Manchester City conocido por su implacable presión ofensiva bajo la batuta de Pep Guardiola.
Persisten las preocupaciones defensivas para los blancos
Aunque las noticias en ataque son positivas, la plaga de lesiones en la defensa sigue causando quebraderos de cabeza al cuerpo técnico. Raúl Asencio, que ha estado sufriendo molestias en la pantorrilla, sigue siendo una gran duda para el vuelo a Mánchester y es poco probable que pueda jugar. Ferland Mendy también se ha visto obligado a quedarse de nuevo fuera por una lesión muscular.
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El Real Madrid, favorito para pasar de ronda
El Real Madrid parte como favorito para pasar de ronda tras ganar el partido de ida por 3-0 en el Santiago Bernabéu. Arbeloa sabe que el trabajo aún no está terminado, pero espera con ilusión el partido de vuelta, y ha declarado a los periodistas: «Así es. No será fácil, pero estoy seguro, como siempre digo, de que será una de esas noches de Champions que tanto nos gustan. Será maravilloso».
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