El Real Madrid recibe un mensaje contundente sobre el fichaje de Michael Olise por parte del Bayern de Múnich y del defensa francés Dayot Upamecano, mientras se intensifican los rumores sobre un traspaso récord de 223 millones de euros

El exdelantero francés Louis Saha habló con GOAL sobre los rumores y admitió que las cifras son extraordinarias, al tiempo que elogió el rápido ascenso de Olise.

«Son cifras de locos», admitió Saha. «Pero se merece esos elogios, porque lo que ha hecho en uno o dos años es increíble.

“Hay que recordar que jugaba en el Crystal Palace y no creo que la gente haya entendido realmente ese tipo de talento. Es una historia preciosa: alguien a quien muchos consideraban indiferente, que no se preocupaba, que quizá no amaba el fútbol como lo hacemos nosotros, ha callado a todos y ha dicho: “Escuchad, cuando lo haces siendo fiel a tu propia identidad, puedes lograr cosas increíbles”. Ahora todos lo persiguen. Es precioso».