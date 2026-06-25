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El Real Madrid quiere activar la cláusula de Nico Paz, valorada en 9 millones de euros, y luego ofrecerlo al Como a cambio de una gran suma
El Madrid, dispuesto a activar la cláusula de Paz
Los responsables del Bernabéu se reunirán hoy con el club de la Serie A para activar la cláusula de rescisión reducida del jugador de 21 años. Según Fabrizio Romano, el Madrid ofrecerá al Como retener al jugador por 60 millones de euros. Si el club italiano rechaza la cifra, el conjunto blanco buscará venderlo a otro equipo, pues no entra en sus planes inmediatos.
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Romano detalla la estrategia del Madrid
Esta maniobra estratégica permite al club madrileño obtener un beneficio sustancial por un canterano que, en agosto de 2024, fichó por un equipo del norte de Italia por cuatro años y 6 millones de euros.
Según Romano, la compleja cláusula de recompra da al Como derecho de tanteo para retener al mediocampista de cara a su histórica campaña europea. De no alcanzarse un acuerdo económico, clubes como el Inter y varios equipos de la Premier League estarían dispuestos a presentar ofertas competitivas.
Una joven estrella argentina impulsa el crecimiento
Paz firmó una temporada excepcional en la liga nacional: marcó 12 goles y dio seis asistencias, y llevó a su equipo a un histórico cuarto puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones. El centrocampista ofensivo lideró la Serie A en contribuciones de gol —sin contar penaltis— y en tiros a puerta por cada 90 minutos. Su gran momento le valió diez convocatorias con la selección argentina y un lugar en la actual lista mundialista, lo que atrajo la mirada de los ojeadores de élite de todo el continente.
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Los propietarios multimillonarios se enfrentan a una prueba
Liderada por Robert Budi Hartono y su familia, y con el presidente del club, Mirwan Suwarso, al frente de las operaciones en Italia, la directiva de Djarum afronta una gran encrucijada financiera. Con una fortuna conjunta superior a 40 000 millones de dólares, los propietarios deben decidir si aprueban el gasto récord de 60 millones de euros por su activo más valioso. Su decisión determinará el debut del club en la Liga de Campeones y su capacidad para mantenerse entre los cuatro primeros.