El Real Madrid presenta una oferta por Bernardo Silva, mientras José Mourinho «presiona» para fichar al ídolo del Manchester City antes que el Barcelona y el Atlético de Madrid

El Real Madrid se ha sumado oficialmente a la puja por Silva tras presentar una oferta formal al jugador de 31 años, recién salido del Manchester City. La iniciativa responde a la influencia de Mourinho, futuro entrenador madridista y admirador del centrocampista, que presiona para llevarlo al Bernabéu como parte de la reconstrucción de la plantilla.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el club está en conversaciones avanzadas para incorporarlo como agente libre. Este giro complica una operación que muchos daban por cerrada a favor del Barcelona, pero la oportunidad de trabajar con Mourinho y recalar en el gigante español ha complicado la decisión del mediapunta.